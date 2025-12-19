令和ロマン・くるま、浪人中「あまちゃん」のおかげで朝起きられた
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月18日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」で俳優の福士蒼汰とトークを行い、浪人中に朝ドラ「あまちゃん」のおかげで朝起きられるようになったと語った。
映画「楓」に出演している福士蒼汰がゲストとして登場。令和ロマン・くるまは福士を「一方的には見てました」と話し、「それこそ、そのやっぱ『あまちゃん』の世代というか、僕やっぱちょうどそんとき浪人中だったんですよ。朝すごく弱くて、なかなか起きられない感じだったんですけど、やっぱあのおかげで俺、朝起きれて。なんなら8時15分よりもやっぱ早いタイミングで見たいから、7時半（開始）のBSの方で。それで朝起きる習慣になって、というご恩を1回言わせてください」と感謝する。
福士も当時俳優2年目で、「何が評価されてるかも、『あまちゃん』がどれだけブームになってるかもあんまりわかんないというか。まだ僕も学生気分というか、だったんで」と話し、「今、振り返るといや、あん時すごかったなみたいな。あの時忙しかったなって。なんか忙しいぞみたいな。最初の7年間ぐらいはもう記憶がなくなるぐらい働きまくってる。もう、でもそれが当たり前と思ってるというか」と振り返った。
