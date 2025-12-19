½Ð±é¼Ô¤ÎÈÈºáÎòÈ¯³Ð¢ª°úÂàÉ½ÌÀ¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¡ÄÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤´Ú¥É¥é¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¶É¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
ºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±é¤ÇÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¡¢°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯Ç¯±¡¤Ë¡©¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï²¿¤ò¡©
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½Ð±éÇÐÍ¥¤Î°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ©ºîÂ¦¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
新ドラマ『シグナル2』を放送するtvNは12月19日、公式コメントを通じて

Æ±ºî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¶á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁ°²Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤¬ÇÐÍ¥¶È¤«¤é¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë2¡Ù¤ÎÊüÁ÷²ÄÈÝ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
tvN¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë2¡Ù¤Ï10Ç¯´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢2026Ç¯²Æµ¨¤Î¸ø³«¤òÌÜÉ¸¤Ë¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ºË¾¤È¿´ÇÛ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¤¯ÄË¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë2¡Ù¤Ï´ë²è¤«¤éÀ©ºî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇÐÍ¥¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë2¡Ù¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê°Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥ç¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥å¥ó¡£2004Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥å¥¯ÀÄ½ÕÄÌ¤ê¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø°¤¤¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ê2012¡Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó ³¤¾å·èÀï¡Ù¡Ê2014¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¡Ê2016¡Ë¡¢¡ØÆÇÀï BELIEVER¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î·º»ö¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥óÌò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£