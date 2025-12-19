【ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-】 2026年4月18日より順次開催

ティザービジュアル

円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を2026年4月に大阪・ひらかたパークで開催する。なお、本展覧会は、ひらかたパークを皮切りに福岡、神奈川をはじめ、全国での巡回が予定されている。チケット発売情報やイベントの詳細は今後順次発表される。

「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として開催される本イベントでは、50作品超のウルトラマンシリーズ作品やウルトラマン、ウルトラ怪獣による60年の軌跡をたどる。作品の歩みや名エピソードの紹介に加え、新たな表現のジオラマや、60周年を記念したフォトスポット、作品の世界観に入り込めるイマーシブな立体映像空間などが多数展示予定だという。

また今回、昭和・平成・ニュージェネレーションの各世代を代表する「ウルトラマン」、「ウルトラマンティガ」、「ウルトラマンゼロ」を象徴的にあしらったティザービジュアルも公開された。

ほかにも、イベント連動ファン参加型企画「ウルトラマンとの思い出写真」が実施される。この企画では、ウルトラマンとの思い出の写真を募集。応募写真は、キービジュアルへの活用や、展覧会会場、円谷プロ公式SNSでの紹介で使用される。詳細は2026年1月に発表予定。

開催概要

タイトル：「ULTRAMAN EXHIBITION (ウルトラマン エキシビション) -ウルトラマンシリーズ60周年展-」

＜大阪会場＞

日程：2026年4月18日(土)～2026年6月28日(日) ※期間中休業日あり

会場：ひらかたパーク（大阪府枚方市枚方公園町1-1）

※チケット情報は2026年1月に発表予定。

＜福岡会場＞

日程：2026年7月10日(金)～2026年8月30日(日)

会場：北九州市内（詳細は続報で発表）

※チケット情報は後日発表予定。

＜神奈川会場＞

日程：2026年9月5日(土)～2026年9月27日(日)

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール／2Fスペース（神奈川県横浜市中区新港1-1-1）

※チケット情報は後日発表予定。

【ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト】

1966年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎えます。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」を展開中です。

長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

(C)円谷プロ