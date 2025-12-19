ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶SA¤Ç¹áÀî¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀµ·îÎÁÍý¤òÈÎÇä¡¡Çò¤ß¤½¡ß¤¢¤óÌß¡ß¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡¡¹áÀî
¡¡¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶SA¾å²¼Àþ¡Ê·ê¿á¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º±¿±Ä¡Ë¤Ç2026Ç¯1·î1Æü～4Æü¡¢¹áÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÀµ·î¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¡×¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤¦¤É¤ó¡ÊÂç³¤Ï·Æþ¤ê¡Ë¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¡×¤Ï¡¢Çò¤ß¤½»ÅÎ©¤Æ¤Î¤À¤·¤Ë¡¢¤¢¤óÆþ¤ê¤Î´ÝÌß¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥À¥¤¥³¥ó¡¢ÌýÍÈ¤²¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇÕ720±ß¡£
¡¡¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¡×¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¸©¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÇÕ820±ß¡£
¡¡¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤¦¤É¤ó¡ÊÂç³¤Ï·Æþ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¹áÀî¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤¯¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂç¤¤Ê³¤Ï·Å·¤¬2Èø¤Î¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÇÕ1280±ß¡£
¡¡Àµ·î¤Ëµ¢¾Ê¤ä´Ñ¸÷¤Ç¹áÀî¸©¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¹áÀî¤Î¿©Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£