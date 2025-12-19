東京六大学リーグの東大は１９日、東大球場で今年最後の練習を行った。今秋は２勝を挙げたものの、２０１７年秋以来の勝ち点ゲットはならず。新主将の堀部康平内野手（３年＝船橋）は「来年こそ勝ち点を取る。それが大きな目標です」と言葉に力を込めた。

オフシーズンは、チーム全体で例年以上に体力強化のトレーニングに取り組んでいる。「他大学より技術が劣り、フィジカルでも劣ってしまうと勝負にならない。フィジカルは、トレーニング、食事、睡眠で伸ばすことができる。体重やフィジカルの数値などを、東京六大学のスタンダードに持っていきたい」と堀部主将。昨年は週３度だった基礎体力のトレーニングを４度に。費やす時間も１時間から１時間半〜２時間に増やしているという。

堀部はチームで一、二を争う俊足の持ち主。２年時のリーグ戦は春秋で計１０試合に出場したが、今年の出場は秋の１試合にとどまった。最高学年となり、主将として迎える来シーズン。「走力を含めた攻撃力が一番の持ち味。高い確率で出塁し、相手にプレッシャーを与えていきたい」とプレーで引っ張る決意を示した。