大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」を運営するＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社は１９日、２０２６年の初売り「Ｂａｒｇａｉｎ！」を来年１月２日から開催すると発表した（１８日まで）。

新春イベントとして、昨年も満員御礼となった「黒毛和牛をＧＥＴせよ！知らない人とやってみる♡新春かるた大会」がパワーアップ。各ショップで“この期間だけ体験できる”「たのしいもの市」も同時開催する。初売り「Ｂａｒｇａｉｎ！」は、ルクア大阪の総勢約１５０店舗が参加するバーゲン。今すぐ着られるアパレルはもちろん、雑貨やコスメなどお得な商品や一部ポイントアップなど盛りだくさん。注目の福袋の販売も約５０店舗で開催される。

各店舗で“この期間だけ体験できる”や、“今だけ購入できる”アイテムを集めた「たのしいもの市」（来年１月２日〜１２日）では、コスメサンプルがあたるスロットゲームやガチャガチャ、おみくじなど年始の運試しができるゲームコンテンツを用意。また、新春限定商品の販売やノベルティープレゼントなどのイベントを用意している。

「黒毛和牛をＧＥＴせよ！知らない人とやってみる［ハート］新春かるた大会」については、ときには、周りの目を気にせず「無駄な時間」を大人が本気になって楽しむ時間を提供したいという思いのもと生まれた、ルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫ＣＬＵＢ」が主催するイベント。一般的な「かるた」とは異なり、動きのいるかるたや、読めない仕掛けで協力が必要なかるたなど、初笑いあり初涙ありのルクア大阪オリジナル「かるた」をプレイ。優勝者には、すき焼きにぴったりな黒毛和牛を贈呈する。また、着物や袴（はかま）を着用して参加すると、会場が華やかになるため、ゲームが有利になる特典もプレゼント。イベント参加事前予約受付中だという。