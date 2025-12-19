みなさん、こんにちは。十束おとはです。

今年最後のコラムです。2025年もあっという間でしたね。

さて、師走も変わらず私はヲタク活動まっしぐら。

今回は12月5〜7日に幕張メッセにて開催された東京コミコンと、12月25日まで開催中の『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』に初出展されているポケモンブースのレポートをお送りいたします！

まずは、東京コミコンから。

今年も多くのスターと、会場のファンたちの熱気で熱々だったコミコン。

(私はまだセバスタの余韻を引きずっております。)

様々なブースをまわりつつ、毎回の楽しみである物販へGO！

歩いていると大好きな『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のグッズが。

信一Tシャツを発見して思わず購入。早速、ピラティスに着ていきました。

Disneyブースでは、スターウォーズのランダムTシャツ(なんと全54種！)やMARVELの名セリフクッキーを購入。こんな風に一度にたくさんのグッズを見られるのもコミコンならではの楽しみです。

ちなみにランダムTシャツは、C-3POとR2-D2でした。可愛い。

今年は展示ブースの場所がステージ近くから物販側に移動していたので、例年より人の流れがゆるやかでじっくりと見ることができ、嬉しかったです。『チャーリーとチョコレート工場』に登場する自転車などが展示されており、ファンの方々が思い出や好きなシーンを語っている姿が印象的でした。

「2025年もたくさんの映画と出会えて嬉しかったな。来年もたくさんヲタク活動にいそしむぞ！」と思い、会場をあとにして打ち上げへ。

ガジェ通のお姉さま方と飲みにいき、映画のお話をたくさんするところまでが毎年のコミコンの楽しみ。ぜひ来年も行きましょう！(コラム上でお誘い)

続いて、12月25日まで開催中の『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』に初出展されているポケモンブースをご紹介します。

初代ポケモンが出てからずっとポケモンファンな私にとって、夢のようなイベントで発表されてからずっと楽しみにしていました。夏にみなとみらいエリアでイベントが開催されることはあったのですが、冬の開催は初。

夜はピカピカとライトアップがされ綺麗だそうなのですが、夜はとても混んでいるとの情報をゲットしたのでお昼にお邪魔してきました！（ちなみにこの数日後、光っているバージョンもこの目で見たくて夜も行きました）

い、入り口から可愛すぎる〜〜！！！ゲートをくぐると可愛いポストカードがもらえます。

とても嬉しい。チコリータが首にいかちい装飾を巻いているのが愛しすぎます。

たくさんのフォトスポットや、ピカピカ”ほうでん”ツリーなどエリア全体がポケモンの装飾で彩られており「ここに住みたい……。」と呟きながらしばらく佇みました。

個人的に、ブイズのお昼寝エリアが胸きゅんでした。冬じゃなかったら一緒にごろごろしたい。

他にも、Nintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』を体験できる試遊コーナーや『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するMZ団の作戦会議室をイメージした小屋もあり、今作を楽しんでいる方から未プレイの方まで多くの方が楽しめる空間になっていましたよ。

この場所を楽しんだ後は隣にあるクリスマスマーケットに入るもよし、赤レンガ倉庫やワールドポーターズ、ランドマークなどみなとみらいスポットに遊びに行くもよし！色々な楽しみ方ができるのも嬉しいですね。

ちなみに私は幼い頃、ポケモン映画を必ず初日に観たくて毎年ワールドポーターズに連れて行ってもらったり、みなとみらいにあったポケモンセンターに通っていたので思い出がたくさん蘇ってきてエモーショナルな気持ちになりました。これからもポケモンたちとたくさん思い出を作っていきたいです。

今年のクリスマス、ピカッと輝きを増した赤レンガ倉庫に足を運んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに私は、ポケモンセンターヨコハマでお買い物をして帰りました。

以上、私の12月ほくほく師走ヲタク活動報告記事でした。

2025年はお仕事はもちろん、自分の好きな映画やゲーム・本・ガジェットなど多くの趣味の時間も充実して良き1年でした。

来年もよく笑いよく食べ、よくヲタクをするそんな1年にしたいと思っています。

2025年も残りあとわずか。みなさんが健康に過ごせるよう、願っております！

良いお年をお迎えくださいませ。

