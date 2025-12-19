芸能事務所「BMSG」の代表を務めるアーティストの「SKY-HI」こと日高光啓が19日、ラジオ番組に生出演しました。「未成年女性アイドルを深夜、自宅に呼び出した」という自身に関する一部報道について言及しました。

【映像】日高光啓「軽率な行動でありました」と謝罪

一部報道を受けて「BMSG」は19日、コメントを発表しました。「本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くおわび申し上げます」と謝罪しました。

続けて「報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました」と説明しています。

日高はこの日、ゲスト出演した生放送のラジオ番組で「お騒がせしており申し訳ございません。日高です」と、自身を巡る一部報道について謝罪しました。

日高を巡る報道にネット上では「本当に軽率な行動をしてしまったな」「所属事務所のアーティスト達がすごく頑張っているのに。何やっているの！と言いたいです」など、厳しい声が上がっています。（『ABEMA NEWS』より）