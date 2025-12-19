株＆FXにハマる水谷隼「30年ぶりに0.75%に利上げ！」 大勝負の取引結果
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が19日、自身のXを更新。日銀が政策金利を0・75％程度に引き上げるというニュースを受け、FX取引きをしたことを報告した。
【画像】これは爆損かな…気になる！水谷隼のFX＆株の取引銘柄
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
なお、10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」だったが、その直後の取引では「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と明かしていた。
株もFXも取引がうまくいかない水谷だが、今回は「30年ぶりに0.75%に利上げ！」。これを受け、米ドル円、ポンド円のFXを取引すると「負けまくり」と嘆きつつ、その後、新たに米ドル円、ポンド円を取引し直して「流れ変えます」と勝負に出ている。
