Firsthand×OUTDOOR PRODUCTS新作別注BAGが登場！春に映える2ライン

サステナブルな視点と感度の高いデザインで人気のFirsthandから、OUTDOOR PRODUCTSとの別注BAG新作コレクションが登場。公式オンラインストア「Daytona Park」にて予約販売がスタートしました。春の装いに映える遊び心あるカラーと、日常に寄り添う洗練デザインの2ライン展開で、シーンに合わせたバッグ選びが楽しめるラインアップ。気分まで軽やかになる新作を、いち早くチェックしてみてください♪

春の差し色が楽しいHappy Trail Line

「Happy Trail Line」は、コーディネートの主役になるカラー使いが魅力。EXCLUSIVE shoulder handbagは9,900円で、ピンク・レッド・グリーン・ドットの4色展開。

太めショルダーとマチ、ポケット付きで収納力もあり、カジュアルからフェミニンまで幅広く活躍します。

EXCLUSIVE color design mini backpackは12,650円、カラーはベージュ・ブラウン・ネイビー。軽やかなバイカラーデザインで、春スタイルのアクセントにぴったりです。

オンオフ対応の洗練Refind Line

「Refind Line」は、落ち着いた印象と機能性を兼ね備えたシリーズ。EXCLUSIVE Musubi Ribbon Tote Bagは12,100円で、ブラック・ベージュ・ブラウンの3色展開。

リボン結びが印象的なデザインとA4対応の収納力で、通勤からデイリーまで幅広く使えます。

EXCLUSIVE drawstring shoulder toteも同じく12,100円、ブラック・ベージュ・ブラウンの3色。巾着デザインと2WAY仕様で、上品さと実用性を両立しています。

予約販売情報をチェック

今回の別注BAGは、公式オンラインストア「Daytona Park」にて予約販売受付中。お届け予定時期は1月上旬を予定しています。数量に限りがあるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。

春を先取りできる新作バッグで、毎日のスタイルに新しい風を取り入れてみてください。

春スタイルを更新する相棒バッグ

FirsthandとOUTDOOR PRODUCTSが提案する新作別注BAGは、デザイン性と使いやすさを兼ね備えた頼れる存在。

カラーで遊ぶHappy Trail Lineと、きちんと感のあるRefind Lineから、自分らしい一品を選べるのも魅力です。

新しい季節の始まりに、毎日持ちたくなるバッグを迎えて、春のおしゃれをアップデートしてみませんか♡