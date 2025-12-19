ÍÂ¼²Í½ã»÷¥°¥é¥É¥ë¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡Á¡× ½é¤Î¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥¥ê¤Ë ¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÍÂ¼²Í½ã»÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥¥ê¤Î±Â¿©¤Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÍÂ¼²Í½ã»÷¡É¥°¥é¥É¥ë ¿åÃå¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ß¤ì¤Ë
¡¡Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù#3¤¬¡¢12·î15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¤Ç¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤¿³Ú²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤¼¤«¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡ÊCM¤Î¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¡Ë¡É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ñ¥¤Ë¤¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡Ö¥Ñ¥¤Ë¤¥á¥·¥¦¥Þ¡×´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¤Ç¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÃË»Ò¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡ÖÍÂ¼²Í½ã»÷¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25¡Ë¡£
¡¡¥Ë¥»¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç³Ú²°¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Á¤È¤»¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡É¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È»æ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÆ©¤«¤·¤ÆÃæ¿È¤òÇÁ¤¹þ¤à¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¶À¤Î±ü¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤Ë¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Àª¤¤¤è¤¯È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤¬´éÌÌ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤È¤»¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡© ¤³¤ìÁ´Éô±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ½é¤á¤Æ¥É¥Ã¥¥ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢12·î16Æü¹¹¿·¤ÎX¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¥Ñ¥¤Ë¤¤Ç¤·¤¿ ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¥Ñ¥¤Ë¤ÈïÃÆ¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤·²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹È¿¼Í¿À·Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë