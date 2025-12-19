不倫のリスクと聞くと、多くの人は職場での関係を警戒するかもしれません。しかし、プロの探偵が「最も関係が断ち切れず、泥沼化しやすい」と警鐘を鳴らすのは、実はまったく別の相手でした。ある男性のケースをみていきます。

社内はリスクが高いと言っていたエリート夫だったが…

大手企業で部長職を務める大塚啓介さん（46歳・仮名）。年収は1,500万円を超え、湾岸エリアのタワーマンションに妻・美咲さん（44歳・仮名）と高校生の息子の3人暮らし。啓介さんは、社内でのリスク管理には人一倍敏感でした。

しかし、そんな彼が足元をすくわれたのは、最も警戒心が薄くなっていた場所――「地元の同窓会」だったといいます。

「昨年の年末に帰省した際、高校の同窓会があったんです。そこで以前交際していた同級生と再会して。お互い既婚者だし、住んでいる場所も離れている。『たまに会って愚痴をこぼすくらい、バレようがない』と高をくくっていました」

職場・家庭という「日常」から離れた相手。共通の知人もおらず、利害関係もない。啓介さんにとって、それは完璧な安全地帯でした。しかし、それこそが大きな落とし穴。

「最初は数ヵ月に一度の食事でした。でも、『昔の俺を知ってくれている』という安心感が、次第に依存に変わり……仕事や家庭で疲れたとき、彼女の前では安心できたんです」

気がつけば、有給を使い、出張と偽って彼女と旅行に行くような仲になっていました。

異変に気づいたのは妻の美咲さんです。夫のスマホに見知らぬ通知が増え、週末の「ゴルフ」の回数も不自然に多くなりました。そして何より、夫がどこか上の空で、家庭に心がないことを敏感に察知したのです。

決定打は、車のドライブレコーダーの履歴。そこには、ゴルフ場ではなく、彼女と訪れた温泉に行った際の会話が鮮明に残っていました。

「妻に証拠を突きつけられたとき、『単なる同級生だ』と言い訳しました。しかし妻は冷静でした。『他にも証拠はあるけれど』と」

啓介さんは離婚を回避しようとしましたが、美咲さんの意志は固く、弁護士を立てて離婚協議に入ることになりました。そこで啓介さんは代償があまりにも大きなことを知るのです。

探偵が「一番別れられない」と断言する相手

第一探偵事務所が探偵経験者205名に行った調査によると、不倫関係が最も長続きしやすい（＝関係が切れにくい）相手は、「職場関係（35.6％）」を抑え、「学生時代の知り合いや元恋人（40.5％）」が最多でした。

なぜ、昔の恋人との不倫は「泥沼化」しやすいのでしょうか。

職場不倫は、バレれば解雇や左遷のリスクがあり、周囲の目も光っています。しかし、学生時代のつながりは、現在の生活圏や人間関係（配偶者や子供）と完全に切り離されているため、発覚しにくいという「環境的な死角」があります。

さらに厄介なのが心理面です。社会的な仮面を被る必要がない相手には、最初から警戒心がなく、精神的な依存度が高まります。「今の辛い現実」を忘れて「輝いていた過去」に逃避できるため、一度ハマると抜け出せなくなるのです。

しかし、その「逃避」のツケは大きいものです。離婚協議で啓介さんが提示された慰謝料は300万円程度。啓介さんは「手切れ金として妥当な額だ」と一瞬安堵しました。しかし、弁護士から続く説明を聞き、血の気が引いたといいます。

「問題は慰謝料ではありません。財産分与でした」と啓介さん。

司法統計を見ても、不貞行為の慰謝料は100〜300万円が相場ですが、熟年離婚における財産分与は容赦がありません。啓介さんが結婚後に築いた資産はすべて分与対象です。 啓介さんが提示されたのは以下の通り。

慰謝料…130万円：不貞行為の代償としての相場だが、これはほんの序章に過ぎない。

財産分与…4,000万円：結婚期間中に築いた資産は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けることになる。啓介さんの高収入によって蓄えられた預貯金、有価証券、そしてタワーマンションの売却益。これらが半分、ごっそりと持っていかれる。

養育費…月額15万円：（大学卒業まで） 高収入であればあるほど、算定表に基づく養育費の額は跳ね上がる。

「妻に渡す現金を捻出するために、結局タワマンを売ることになりました。残ったのは、半分になった貯金と、築古のワンルーム、そして孤独な老後だけです」

プロの探偵が「最も危険」と警告する同窓会不倫。その代償は、慰謝料という「罰金」だけでは済まされず、エリート夫が積み上げてきた人生の基盤そのものを崩壊させる破壊力を持っていたのです。

［参考資料］

