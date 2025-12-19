2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。

およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。

会場では「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈穂子アナを司会に、主演の横浜流星さんをはじめ、染谷将太さん、橋本愛さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんが登壇。

放送を見届けたファンを前に、それぞれの作品への思いや、出演者だけが知る撮影中のエピソードなどを明かすイベントが行われました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

撮影が大変なことに

壇上にて、蔦重役の横浜さんとのあるやりとりについて話した駿河屋市右衛門役の高橋さん。

「僕ら吉原の忘八チームでしたので、前半はずっとお芝居があったんですが、蔦重が日本橋に出て行ったあとはちょこちょこで。

最終回近くになってから、ずいぶん久しぶりに流星君に会うことになったんですよね。

それでよくよく見たら流星君、ちょっとげっそりしてて。目の下にはクマが…。

それでふじ役の飯島直子さんと、『いやこれ、だいぶ撮影がこれハードなことになってるんだわ。足取りもなんだかふわふわしているし…』と話して。

『聞くに聞けないけど、やっぱりちょっと聞いてみるよ』って流星君に思い切ってたずねたら……そういうメーキャップだったんですね（笑）」

と自らの勘違いについて、笑顔を交えながら話していました。

5キロ戻しました！

さらに「ただ、大好きな炭酸飲料もタンメンも断つやら、そういう努力もして、それで実際に痩せ始めたようで…。そのうえ、別の作品の撮影もあって痩せていたらしく」と裏事情を明かした高橋さん。



『べらぼう』パブリックビューイング＆トークショー／（C）NHK

すると少し慌てた様子で「戻しました！ それこそ、そこから5キロ戻しました」とこたえた横浜さん。役に合わせて体重を大きく増減させるそのストイックさに、会場内にはどよめきにも似た声が広がっていました。

イベント当日の模様は、NHK総合にて、12月29日（月）午後4時3分から『最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜』として放送される予定です。また同日の午後0時15分からは［総合／BSP4K］にて『べらぼう』総集編が放送されます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。