ブースの電源車はまさかの「世界初公開モデル」

2025年10月29日から東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。各社が未来のコンセプトカーを華やかに展示していた中、ダイハツブースの一角でひっそりと、しかし重要な役割を果たしていたクルマがありました。

ブース内で行われていた「ステッカー作成体験」コーナー。ここで稼働していたプリンターなどの機材へ電力を供給していた車両こそ、実は世界初公開となる「eアトレー」でした。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新“軽商用バン”」です！（51枚）

さりげなく展示されていましたが、その機能性と完成度は、来場者の大きな注目を集めていました。

ダイハツ、トヨタ、スズキの3社は、BEV（バッテリーEV）システムを搭載した商用軽バンの共同開発を発表しており、これまでは「ハイゼットカーゴ」をベースとした車両が公開されていました。

しかし今回お披露目されたのは、より乗用向けで上級装備を持つ「アトレー」がベースです。エクステリアにはエアロパーツやLEDヘッドライト、フォグランプが装備され、ボディカラーもおしゃれな「オフビートカーキメタリック」を採用。

商用車の実用性を持ちながら、プライベートでも映えるスタイリングに仕上がっています。

このモデルはあくまで参考出品とのことですが、実演デモでも使用された「1500Wの外部給電機能」は大きなトピックです。

平日はビジネスの相棒として、休日はキャンプや車中泊の電源車として。1台で仕事と遊びをボーダレスにこなしたいユーザーにとって、ベーシックなハイゼットではなく、このeアトレーこそが本命となる需要は高そうです。

なお、ベースとなる車両については、パワートレインを3社共同で開発し、車体開発と生産をダイハツが担当します。トヨタとスズキにはOEM供給される形となりますが、細かな装備やオプションは各社独自の設定になり、メーカーごとの個性が反映される見込みです。

また、一見するとガソリン車と変わらないように見えるeアトレーですが、実は見えない部分に「エンジニアの凄まじいこだわり」が詰め込まれていました。

BEV化による最大の課題は、バッテリー搭載による“重量増”です。車重が増えれば、タイヤやブレーキへの負担は劇的に大きくなります。通常であればホイールをインチアップして解決するところですが、ダイハツはそれを良しとしませんでした。

ホイールを13インチ以上に大きくすれば、最小回転半径が大きくなり、軽商用車の命である小回り性能が犠牲になるからです。

あくまで12インチを死守する。そのためにダイハツが取った手法は驚くべきものでした。まずタイヤは、通常の6PR相当から、より高剛性な8PR相当のものへ強化。そしてブレーキキャリパーも重量増を受け止めるため大型化されています。

さらに、12インチという狭い空間に大型キャリパーを収め、かつ放熱性と強度を確保するため、ホイールも干渉しない新形状のものを開発したとのこと。

ここだけ聞くと、まるでハイパフォーマンスなスポーツカーの開発秘話のようです。商用車だからと安易に妥協せず、プロの道具としての使い勝手（小回り）を維持するために全力を注ぐ。一見同じように見えて、実はかなり考え抜かれたモデルであることがうかがえました。