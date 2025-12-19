【現夫クリスマスプレゼント昔話】「オレんちに置く」重いお揃い…【第3話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、彼（現夫）からとんでもなく重いプレゼントを貰った彼女のエピソード。
交際中に貰ったクリスマスプレゼントは、なんと“お揃いの箸”。え、まだ付き合っているだけなのに、ちょっと重すぎない？
彼「おそろいなんだ〜」
ためらうことも照れることもなく、ただうれしそうな彼。いやいや、やっぱ重いよ、クッソ重いっすよぉぉぉぉぉぉ！
彼女の心の声「でも……重いの大好き！！」
「オレんちに置いといていい？」なんて問われ、満面の笑みで「イイヨ☆」と即答する彼女。こちら、気持ちが重いプレゼントを贈っても大絶賛されるパターンです。Youたち、もう結婚しちゃいなYo！（しました）。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、彼（現夫）からとんでもなく重いプレゼントを貰った彼女のエピソード。
交際中に貰ったクリスマスプレゼントは、なんと“お揃いの箸”。え、まだ付き合っているだけなのに、ちょっと重すぎない？
ためらうことも照れることもなく、ただうれしそうな彼。いやいや、やっぱ重いよ、クッソ重いっすよぉぉぉぉぉぉ！
彼女の心の声「でも……重いの大好き！！」
「オレんちに置いといていい？」なんて問われ、満面の笑みで「イイヨ☆」と即答する彼女。こちら、気持ちが重いプレゼントを贈っても大絶賛されるパターンです。Youたち、もう結婚しちゃいなYo！（しました）。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部