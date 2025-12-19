¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¼Ì¿¿¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×Æ²ËÜ¹äà¥Á¥å¡¼´éá¤Ç¡Ä¡Ö2¿Í»÷¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¥«¥Ã¥×¥ë¼Ì¿¿¤À¤¡¡×SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤ï¤¢¤¢!!!¤³¤ó¤Êµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡×
¡¡DOMOTO(¸µ¡¦KinKi Kids)¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¬à¥Á¥å¡¼´éá¤ò¤·¤¿¿ÆÌ©¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖSixTONES¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡£¡Ö#tsuyoshi¡¡#love¡¡#jesse¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤ò¤·¡¢¡Öchuyoshi kun to Chu Shot ¡×¤ÈÆ²ËÜ¤È°ì½ï¤Ë¿°¤òÆÍ¤½Ð¤¹à¥Á¥å¡¼´éá¤ò¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡ÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ªÃ¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¹ä·¯LoveLove♡¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡£2¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Á¤å¤Ã¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¤ª¼Ì¿¿¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤ï¡×¡Ö¤¢¤é¥«¥Ã¥×¥ë¼Ì¿¿¤À¤¡¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤¤¡¼¤Ê¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Ö2¿Í»÷¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢!!!¤³¤ó¤Êµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£