·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤«¤é13Ç¯¡Ä54ºÐ¼ò°æË¡»ÒàÊË¤¤¤¦¤µ¤®¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼á»Ñ¤Ë¡ÖÁ´¤¯¿ê¤¨¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Çò¡¢ÀÄ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¡¢±§Ãè
¡¡·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤«¤é13Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¼ò°æË¡»Ò(54)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤ËÀÐÀî¸©¡¦¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Çò¡¢ÀÄ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¡¢±§Ãè¡¡ÊË¤¤¤¦¤µ¤®¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆàÃç´Öá¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¼ò°æ¤¬¤¦¤µ¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿à¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëá»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Î¤ê¤Ô¡¼¤Î¾Ð´é¤¬¤ß¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤Ô¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹¤Î¤ê¥Ô¡¼¡×¡ÖÁ´¤¯¿ê¤¨¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ó¤«¡×¡Ö±§Ãè¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ê¥Ô¡¼¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï2012Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£