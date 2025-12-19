ºÇÂ®¤ÎÃË¡¦Î©ÀîÍ´Ï©à¥·¥å¡¼¥ë¤Ê´é¼Ì¿¿á¤Ç´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼³ÍÆÀÊó¹ð¤ËSNS¤âÂç´¿´î¡Ö²½³ØÈ¿±þ³Ú¤·¤ß¡×¡Öµ´Â®¤½¤¦¡×
Íè¥·¡¼¥º¥ó¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤Ë¡ª
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡×àTGR TEAM KeePer CERUMOá´ÆÆÄ¤Ç¸µ¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ©ÀîÍ´Ï©¤Îà³ÍÆÀÊó¹ðá¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTOYOTA GAZOO Racing 2026¥·¡¼¥º¥óÂÎÀ©È¯É½¡×¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿X¤Ç¡Ö¥»¥ë¥â¤ÏÍø×ÒÅÍ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óGT300¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¾®ÎÓÍø×ÒÅÍ¡×¤Î¥Á¡¼¥à²ÃÆþ¤ò´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ã¡¼Íè¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊºÓÇÛ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´üÂÔ¤Î¿·¿Í³ÍÆÀ¡×¡Öµ´Â®¤½¤¦¡×¡Ö²½³ØÈ¿±þ³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2023Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT500¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿Î©ÀîÍ´Ï©¤Ï¡¢¾¡Íø¿ô19²ó¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¿ô24²ó¤ò¸Ø¤êàºÇÂ®¤ÎÃËá¤È¾Î¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£