¡Ö¿ÈÂÎÃæ¤¢¤Þ¤ß¤¬¥º¥³¡¼¥ó¤È¡×
¡¡¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬à°µ´¬¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¢¥µ¥¦¥Ê¤ÈÊ¸²½ºâ¤Î½É¡¡¿¹Ä¹¡×(½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»Ô)¤òË¬¤Í¤¿»°ÅÄ¡£¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤Î·úÊª¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤ÊÃ®¤Î¿åÉ÷Ï¤¤â¿¼¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¡Ç®ÇÈ¤âÂô»³¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤Æ¿ÈÂÎÃæ¤¢¤Þ¤ß¤¬¥º¥³¡¼¥ó¤È¤×¤¥¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¡¼¤ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»°ÅÄ¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç·Ú¥È¥é¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò²¼Æ»Î¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£