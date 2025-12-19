「前澤杯」は2026年も開催 賞金総額は“最大2億円”に、協賛募集の新企画も「挑戦なくして進化なし」
日本ゴルフツアー機構（JGTO）は19日、2026年のトーナメント日程を発表した。3試合減となり、来年は22試合が開催される予定だ（調整中が3試合）。
【動画】お見事！ 華麗な左打ちを披露するシブコ
そのなかで、プロアマ参加権を一般発売し、その収益をもとにして今年初開催された「前澤杯 MAEZAWA CUP」が、来年も開催することが発表された。今年同様、前澤友作氏所有のプライベートゴルフコース、MZ GOLF CLUB（千葉県）で行われる。10日間のプロアマ＋本戦4日間の計14日間、2週間の日程。本戦は4月23日〜26日で予選カットなし。賞金総額は今年の最大4億円（実際は2億円になった）から最大2億円に変更された。プロアマの参加券は1日最大50組、1組100万円（参加者最大3名、同伴者最大3名の最大人数6名で参加可能）で販売され、参加者は一緒にプレーするプロを入札方式のオークションで指名することができる。来年は新たに、協賛募集の企画も実施される。330万円の『ライトプラン』、500万円の『スタンダードプラン』、1000万円の『プレミアムプラン』、6000万円の『NEW！ 1DAY貸切プラン』の4つがあり、プランによってプロアマの枠、会場内へロゴ掲出、本戦観戦チケット、オナラリー帯同、VIP駐車場など内容が異なる。以下、前澤氏のコメント。「前澤杯は、“男子ゴルフ界にもっと活気を”という想いと、“経済の回る大会”という新しい仕組みへの挑戦から誕生しました。初年度は、プロアマオークションによる収益を賞金に還元する仕組みや、異例の10日間にわたるプロアマ戦を実施し、大きな反響をいただきました。多くのファンの皆さまに支えられ、プロアマ収益は3億円を超え、賞金総額2億円を実現できました。一方で、初年度は約4.5億円の赤字という課題もありましたが、『挑戦なくして進化なし』と信じ、次につなげるための大きな学びとなりました。そしてこのたび、多くのご支援を受け、26年も開催する運びとなりました。本年も10日間にわたるプロアマ戦を実施し、さらなる新しい企画にも挑戦してまいります。ゴルフを愛する皆様とともに、私たちはこれからも批評を恐れず新たな試みに挑み、男子ゴルフの未来を切り開きながら、選手に、ファンに、そして業界全体に新しい価値を還元していきたいと考えています。ぜひこの挑戦にご一緒いただき、男子ゴルフ界をさらに盛り上げていければ幸いです」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
