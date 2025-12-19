JLPGAアワードに出席する岩井明愛&千怜ツインズがメイクなど準備の様子を動画で公開 ファンは「ホントにかっこいいです」「メロメロ〜」
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。JLPGAアワードの式典に向けて「準備をしているツインズのオフショット」を動画にまとめて投稿した。
【動画】お揃いのスーツにも細やかなこだわりを見せた岩井明愛&千怜
動画はベッドに腰掛けてギターを弾く明愛の姿からスタート。その時、千怜は大きな鏡の前に座り、女性スタッフからメイクを受けていた。やがてシャツに着替え、自分でピアスのチェックを始めると、今度は明愛が鏡の前に座っていた。この日の2人はブルーをベースにしたスーツ姿で出席。明愛は濃紺のシャツにネクタイ、千怜はオレンジ色のシャツにリボンで違いも演出してみせた。準備を完璧に整えた2人はカメラに向かってにこやかに手を振ると、いざ式典会場へと向かっていった。投稿を見たファンは「素敵すぎます〜 メロメロ〜」「ホントにかっこいいです」「キラキラがすぎる」と貴重なオフショットを大喜び。またフランス語で「Jolie filles!!」(かわいい女の子たち)など、海外からのコメントも寄せられていた。
