三浦桃香が“雪だるまコーデ”を披露 ニット帽が可愛すぎる冬ゴルフ姿に「似合ってる〜」
ティーチングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。冬らしさ満点の“雪だるまコーデ”を披露した。
【写真】松田鈴英＆鶴岡果恋の貴重な2ショット！ ミニスカコーデに絶賛の嵐
三浦は投稿で「雪だるまコーデ」とつづり、さらに「ANEW GOLFのウェアが可愛すぎて毎朝楽しみ」と、愛用しているゴルフウェアのお気に入りポイントを明かしている。公開された写真は1枚。ゴルフ場で撮影された全身ショットで、黒のミニスカートに、裾がペプラム風にひらひらと揺れる白のベストを合わせたコーディネートを披露。インナーには、鮮やかなブルーのラインが印象的な長袖トップスを合わせ、全体を引き締めつつも爽やかなアクセントをプラスしている。頭には白いニット帽を着用し、つば付きデザインに加え、トップには白いポンポンがあしらわれた冬らしいアイテム。まるで雪だるまを思わせる可愛らしいスタイルに仕上がっている。この投稿にファンからは「ニット帽が可愛くて良いですね」「雪だるまみたい かわいい！」「女性ゴルファーにコーディネートが参考になりますね」といった声が寄せられ、見た目の可愛さだけでなく、実用性の高い冬ゴルフコーデとしても注目を集めている。防寒とデザイン性を両立させた三浦の雪だるまコーデが、寒い季節のゴルフウェア選びのヒントとして、多くの女性ゴルファーの視線を集める投稿となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
