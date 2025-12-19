阪神は１９日、ラファエル・ドリス投手と来季の選手契約を締結したことを発表した。１年契約で年俸は６５万ドル（約１億円）で背番号は「９８」に変更となった。（金額は推定）

ドリスは球団を通じ「２０２６年シーズンもタイガースでプレーする機会を与えてくれた球団の皆様に感謝します。今年はシーズン途中からの加入になりましたが、私自身のキャリアで初めて優勝することができ、とても良い１年となりました。来年も藤川監督を胴上げできるように、全力で腕を振ってチームに貢献します」とコメントした。

ドリスは今年７月、６年ぶりに阪神に復帰。２０試合登板で２勝２敗、防御率１・９３の成績を残した。ブルペンを支えた右腕はファンや球団に感謝するとともに「大好きなチームで優勝を経験できたことは本当に忘れられない思い出になりました」と感激のコメント。１１月１０日には高知市内で開催された優勝記念パレードに参加していた。

今オフは契約保留者名簿から外れて自由契約となっていた右腕。来季３８歳を迎えるシーズンで、球団史上初の連覇へブルペンを支えていく。