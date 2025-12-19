片山さつき財務大臣の事務所をＴＲＦのＳＡＭが表敬訪問したことが分かり、ＳＮＳに驚きの声が寄せられている。

ＳＡＭは１８日、自身のインスタグラムに「片山さつき財務大臣金融担当大臣に表敬訪問させていただいた。片山さんの秘書のキエが前からの飲み仲間だった事もあって、今回急遽お忙しい中お時間とっていただいた」と報告。「生片山さんはやはりハンパないオーラを纏っていて、でも普通に話しているとものすごくソフトで上品な方だった」と印象をつづった。

「ここ１０年自分のやってきたダレデモダンスの活動や、この先の自分のビジョンをお伝えさせていただいた」と訪問の目的を説明。「ほんの１５分〜２０分くらいの時間だったが、片山さんの気さくさと気遣いにめちゃくちゃファンになった！お忙しい中本当にありがとうございました！」と感謝した。

革ジャケットの黒コーデ姿で片山大臣と撮影した写真などを公開しており、コメント欄には「ヒョエ〜 サムさん凄いですね」「サムさんスゴー！」「ぇ．．．今どき自民党と仲良しアピールはマイナスプロモーションでしかないのでは？」「頼むから政治家にはならないで」「サムさん、想像より背高い」など様々な声が寄せられている。