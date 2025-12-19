「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。ＧＰファイナル銀メダリストで、すでに２大会連続代表入りが濃厚な状況の２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は、上々の演技で１０４・２７点をマークし首位発進。２連覇へ好発進となった。一方でＧＰファイナル銅メダリストで、同じく初の代表入りが有力な状況の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は４回転ルッツが３回転になるミスが響き、８７・９９点で５位とやや出遅れた。

実質残る１枠の争い。表彰台が１つの指標となる中で、今季ＧＰで苦しんできた２３年四大陸選手権優勝の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が今季ベストの９５・６５点で２位につけ、一歩リードとなった。冒頭の４回転サルコー−３回転トーループの連続ジャンプを決めると、続くトリプルアクセルも力強く成功。最後の４回転トーループもなんとか決めきった。演技後は力強く拳を握った。得点を見届けると瞳には涙が浮かんだ。「会場にきて演技する直前まで本当に怖くて、背負ってるものが大きい気がして。なかなか集中しづらかったが、いやいや俺はできる、と。開始２秒前くらいにできるという自信に変わった。自分はできることをやってきたんだろって言い聞かせた。やってきたことを信じろと言い聞かせたら楽になった。自分のスケートの調子はいいのになんでできないんだろうっていう期間がいっぱいあったけど、諦めずに過去一番追い込んでいましたし、負けない気持ちをもって自分に集中しながらやってきたのがショートで出せてよかった。ほっとしてます」と振り返り、運命のフリーに向けて「２位ですけど、一旦忘れないといけない。自分に集中。フリーも徹底してやりたい」と、見据えた。

３度の世界選手権出場を誇るベテラン、友野一希（２７）＝第一住建グループ＝はまさかの転倒が響き、８８・０５点で４位につけた。冒頭の４回転トーループ−３回転トーループを成功させたが、続く４回転サルコーは着氷が乱れ、さらにその後のスピンで痛恨の転倒。最後のトリプルアクセルは軽やかに決め、拳を握った。悔いの残る演技となったが、演技後は明るく笑い、頭を掻いた。転倒による減点１がついていた。「いやもう笑うしかなかったですね。最後までらしさ全開だったというか」とサバサバ。「フリーは会場の雰囲気を全部自分のものにできるようなプログラムなので、終わった後にそれが全部広がって幸せな形で終わるような演技になれば」と前を向いた。

２２年ＧＰファイナル銀メダリストの山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝は４回転ジャンプが乱れ、８２・２１点で６位、壷井達也（２３）＝シスメックス＝は７４・５２点で１０位と出遅れた。冒頭の４回転サルコーで転倒。続く連続ジャンプも着氷が乱れ苦しい演技となった。

年齢制限のため、五輪選考対象外の中田璃士（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８９・９１点で３位発進となった。

◇フィギュアのミラノ・コルティナ五輪代表選考

男女とも枠は３つ。全日本優勝者が自動的に代表入り。２人目は全日本２、３位、ＧＰファイナルの日本勢上位２人（男子は鍵山と佐藤、女子は中井と坂本）、全日本終了時点で国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認のシーズン最高得点の上位３人から選ぶ。３人目は世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイント上位３人などを選考対象に加える。女子の島田麻央と男子の中田璃士は年齢制限のため五輪出場資格がなく対象外。