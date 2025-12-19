テリー伊藤、55年間憧れ続けたいすゞ“名車”に「これほしいな」「今はこんな繊細な車作れない」
演出家のテリー伊藤（75）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の憧れの車との再会を果たした。
【動画】「今はこんな繊細な車作れない」テリー伊藤が55年間憧れ続けた、いすゞ“名車”の全貌
テリーは行きつけの中古車販売店を訪れ、「55年くらい前からずっと買いたい買いたいって言ってる車があります」といすゞ『117クーペ』を紹介した。
在庫車両は、同車の中でも希少な初期型ハンドメイドモデル。共演の盟友・井倉光一は「少年時代は外車だと思ってた」と話すデザインのよさ、さらにこの在庫車のコンディションの良さに驚き。テリーは「今見るとさらに輝きが増してる」といいつつ、「今は安全基準だなんだで、こんな繊細な車作れない」と悲しんだ。
テリーは「これほしいな」「（これまで）買いそびれた」とつぶやきつつ、気になる販売価格は総額398万円。「私は欲しいです」と伝え、動画をまとめた。
