堀ちえみ、還暦迎えた夫＆子どもたちと記念撮影 “サプライズ”で誕生日を祝う「とってもいいお写真」「素敵すぎる」
歌手の堀ちえみ（58）が17日、自身のブログを更新。子どもたちと夫・尼子勝紀さんのサプライズ還暦祝いパーティーを行ったことを明かし、“赤いちゃんちゃんこ”姿の尼子さんを囲んだ和やかな家族ショットを披露した。
【写真】「とってもいいお写真」「素敵すぎる」還暦を迎えた夫＆子どもたちとの家族ショット
堀は「子たちと長い間、内緒で計画していたんだ！尋紀がお店を予約したり、いろいろ頑張ってくれました そして実はそのために、こうへいも帰省したのです。ここに連れてくるのが、とにかく至難の業でした。家族みんなで演技 ちょうど子の引っ越しを控えていたので、それにかこつけて用事をたくさん作って騙しました」と“壮大な計画”のもとパーティーの準備を進めていたことを紹介した。
その甲斐あってサプライズは大成功。「大変驚いてくれて喜んでおりました」と尼子さんのリアクションを伝え、「嬉しいね！良かった」とテンション高めにつづっていた。
別の投稿では、貸切にしたイタリア料理店で楽しんだ料理の数々や家族での記念写真も披露した。
また、尼子さんも18日にブログを更新。「ちえみと子どもたちに心から感謝です。Batis!の方たちにも感謝です。ありがとうございました。みんな立派な大人になったなぁと、今夜改めて実感しました。ありがとう」と何度も感謝を伝え、堀との夫婦2ショットや家族ショットを紹介していた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「還暦おめでとうございます」「めちゃくちゃ素敵だね」「素敵すぎる最高のサプライズ」「とっても いいお写真 ほっこり ほんわか 心が、ぽっかぽか」「幸せな時間を過ごせて良かった」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
