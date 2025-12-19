来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

双子の山口兄弟は重要区間か

日大は最下位の２０位に終わった前回の屈辱をバネに、成果を積み上げてきた。予選会を４位で突破し、全日本でも１０位に食い込んだ。

予選会では脱水症状のためチーム１１、１２番手となり、全日本は出場を回避した２選手が、１１月の上尾ハーフで快走した。高田真朋（まなと）（３年）は１時間１分５８秒、冨田悠晟（ゆうせい）（４年）は１時間２分１８秒で、自己記録を更新。「エースと期待されていたのに、予選会は悔しかった。上尾は箱根１区のつもりで走った」と、冨田。箱根はベストの布陣で臨めそうだ。

２区は、ハーフ５９分台のシャドラック・キップケメイ（３年）が３年連続で臨む。５区は前回経験者の鈴木孔士（こうじ）（４年）が雪辱に挑む。全日本で安定感を示した山口彰太（３年）、聡太（同）の双子の兄弟も、重要区間を託されそうだ。

就任３年目の新雅弘監督の目標は「シード権争いに絡むこと」。多くの試練を乗り越え、たくましさを増す選手たちに目を細めながら「結果は神様が判断してくれるでしょう」と笑った。（塩見要次郎）