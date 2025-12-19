ハイブリッドは、ゴルフとガチャを融合させたスマートフォンアプリ「ゴルガチャ」をリリースした。

ゴルフ場とホールを選んでエントリー

同アプリは、日本全国のゴルフ場を対象に、ショートホールでのワンオン成功に応じてアプリ内通貨「G(ジー)」を獲得し、景品と交換できるエンターテインメントサービス。

利用者は事前にプレーするゴルフ場とホールを選んで有料エントリーし、挑戦するショートホールに到達したらチャレンジを開始できる。ワンオンに成功したら、グリーン上のボールを撮影し、動画を送信すると判定が行われる。合格すればガチャを回すことができ、アプリ内通貨「G」を貯めることができる。

ショートホールでワンオンを狙う

ワンオンの集計や景品の選定・配送までアプリ上で完結するため、コンペの幹事の手間も省ける。