ワンオン成功で景品をゲットできるゴルフ体験アプリ「ゴルガチャ」登場
ハイブリッドは、ゴルフとガチャを融合させたスマートフォンアプリ「ゴルガチャ」をリリースした。
ゴルフ場とホールを選んでエントリー
同アプリは、日本全国のゴルフ場を対象に、ショートホールでのワンオン成功に応じてアプリ内通貨「G(ジー)」を獲得し、景品と交換できるエンターテインメントサービス。
利用者は事前にプレーするゴルフ場とホールを選んで有料エントリーし、挑戦するショートホールに到達したらチャレンジを開始できる。ワンオンに成功したら、グリーン上のボールを撮影し、動画を送信すると判定が行われる。合格すればガチャを回すことができ、アプリ内通貨「G」を貯めることができる。
ショートホールでワンオンを狙う
ワンオンの集計や景品の選定・配送までアプリ上で完結するため、コンペの幹事の手間も省ける。
