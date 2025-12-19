檜の香りと温かみある手触り。紀州檜を使用した伝統的な和柄の木製コースターが発売
フジサキテキスタイルが運営するktp.laboは、紀州産の国産檜を使用した「和柄コースター」(1,540円)を発売した。
紀州材檜の和柄コースター
同商品は、檜の香りと手触りをそのままに活かし、日本の伝統柄を落とし込んだ日本素材のコースター。
デザインには「麻の葉柄」と「胡麻格子柄」の2種類の伝統柄を採用し、それぞれ「くり抜き」と「彫刻」の2パターンを展開する。
くり抜きタイプは、切り抜きが入ることでグラスの張り付きを防ぐだけでなく光を通す美しさが特徴。
麻の葉〈くり抜き〉
彫刻タイプは、表面に凹凸があるため、グラスに付きにくく、水滴がテーブルに落ちにくいという実用性も備えている。
胡麻格子〈彫刻〉
サイズは、幅90mm 厚み約4mm。いずれも、飲料用のみならずインテリア小物としても活用可能。素材を無駄なく活かす日本製の工芸品として、長く愛用できる仕上がりとなっている。
