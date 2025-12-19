文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

▼12月19日配信号 担当

伊藤佳子

「これまでにない大変更」と言われる、新しい防災気象情報が今週発表されました。

何がどう変わるのか？



△新しい防災気象情報 表（１５１）

大きなポイントは「4種類の災害ごとに、警戒レベルの数字が警報・注意報の頭につく」という点。

4種類とは「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つ。

危険度の高い方から、例えば「大雨」なら…

「レベル5大雨特別警報」

「レベル4大雨危険警報」

「レベル3大雨警報」

「レベル2大雨注意報」



△新しい防災気象情報（３１６）

レベルの数字を聞くだけで、直感的に自分がどう避難行動をとればいいのかがわかる、というのが狙いです。来年の5月下旬から運用が始まります！

今回、およそ400の大河川を対象にした「レベル5 氾濫特別警報」も新設されます。

一方、洪水警報や土砂災害警戒情報はなくなります。

やっぱり慣れるまでは、わかりにくいですよね…。

さて、1月1日元日午後2時半から午後5時まで「常盤貴子 能登に寄せて～声でつなぐ復興の輪～」が放送されます。

常盤さんは震災前から能登に通い、震災後のおよそ2年は多忙なスケジュールの合間を縫って頻繁に能登に入り、能登のために様々な活動に参加、発信をしてきました。能登に寄せるその熱い想いと行動力には驚かされます。

その常盤貴子さんが2時間半、野村邦丸さんと共にパーソナリティをつとめる番組です。

能登の人々も多数登場。課題山積の中、一歩一歩確実に前に進む能登人の声をお送りします。

ぜひお聞きください。



△松波酒造 金七聖子さん



△和倉温泉・美湾荘 多田直未さん



△輪島市町野町・仮設住宅に暮らす皆さんと邦丸さん

気象予報士 防災士 都庁・気象庁担当記者 伊藤佳子