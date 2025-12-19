「名探偵コナン」厳選30エピソード配信決定 キャラの名言にフォーカス
【モデルプレス＝2025/12/19】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、読売テレビ・日本テレビ系で放送中のTVアニメ「名探偵コナン」（毎週土曜18：00〜）が2026年に放送30周年を迎えることを記念して、「2026年はアニメ30周年！30本厳選！名言セレクション」と題し、江戸川コナン・工藤新一や毛利蘭、毛利小五郎らキャラクターたちの名言にフォーカスした厳選30エピソードを2025年12月19日から毎日1話ずつ順次配信する。
「名探偵コナン」は、黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃してしまったことから毒薬を飲まされ、子どもの姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が「江戸川コナン」と名乗り、難解な事件を解決していく物語。原作は、1994年から「週刊少年サンデー」にて連載中の青山剛昌の同名マンガ。TVアニメは1996年1月8日に読売テレビ・日本テレビ系にて放送を開始し、2026年に30周年を迎える。30周年イヤーの幕開けとなる2026年1月3日16時30分からは、30周年特別企画「名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」1時間スペシャルの放送が決定しており、こちらも放送後からTVerで見逃し配信予定だ。
【配信スケジュール】
・2025年12月19日（金）〜2026年1月31日（土）
※毎日1話ずつ順次配信
※各エピソードは配信開始から2週間配信
※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり
【ラインナップ】
TVerでの「名探偵コナン」TVアニメ30周年記念「2026年はアニメ30周年！30本厳選！名言セレクション」の作品ラインナップは以下の通り。
・＃27「小五郎の同窓会殺人事件（前編）」
・＃28「小五郎の同窓会殺人事件（後編）」
・＃48「外交官殺人事件（前編）」
・＃49「外交官殺人事件（後編）」
・＃77「名家連続変死事件（前編）」
・＃78「名家連続変死事件（後編）」
・＃188「命がけの復活 洞窟の探偵団」
・＃189「命がけの復活 負傷した名探偵」
・＃190「命がけの復活 第三の選択」
・＃191「命がけの復活 黒衣の騎士」
・＃192「命がけの復活 帰ってきた新一…」
・＃193「命がけの復活 約束の場所」
・＃222「そして人魚はいなくなった（事件編）」
・＃223「そして人魚はいなくなった（推理編）」
・＃224「そして人魚はいなくなった（解決編）」
・＃230「謎めいた乗客（前編）」
・＃231「謎めいた乗客（後編）」
・＃286「工藤新一NYの事件（事件編）」
・＃287「工藤新一NYの事件（推理編）」
・＃288「工藤新一NYの事件（解決編）」
・＃616「ホームズの黙示録（名探偵の弟子）」
・＃617「ホームズの黙示録（LOVE is ０）」
・＃618「ホームズの黙示録（サタン）」
・＃619「ホームズの黙示録（Code break）」
・＃620「ホームズの黙示録（芝の女王）」
・＃621「ホームズの黙示録（０ is Start）」
・＃853「サクラ組の思い出（蘭GIRL）」
・＃854「サクラ組の思い出（新一BOY）」
・＃927「紅の修学旅行（鮮紅編）」
・＃928「紅の修学旅行（恋紅編）」
