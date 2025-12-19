日韓オーディション「HIP POP Princess」デビューメンバー7人決定 グループ名はH//PE Princess【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/12/19】U-NEXTで独占配信中の日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar : HIP POP Princess」のファイナルステージにて、デビューメンバー7人が決定。あわせて、グループ名が「H//PE Princess（ハイププリンセス）」であることが発表された。
【写真】話題の日韓サバ番、40人から選ばれた7人のデビューメンバー
日韓総勢40人の参加者からスタートした同オーディション。約3ヶ月にわたるサバイバルを経て、ファイナルステージ進出者16人の中から、グローバルファン投票により7人が選ばれた。メインプロデューサーのi-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が見守る中行われたファイナルステージ。 オープニングではファイナリスト16名全員によるテーマ曲「Do my thang」のパフォーマンスで幕を開けた。続いて16人が3つのユニットに分かれ、ファイナルミッションとなる新曲「SPEAK UP」「Bless U」「gOOd!」を披露。 いずれのチームも中間発表からクオリティを大幅に上げて覚醒し、プロデューサー陣を驚かせるほどの進化を見せ、会場は熱狂に包まれた。
全てのステージを終え、新たに誕生したグループの名前は「H//PE Princess」。 この名前には、「世界を熱狂させる“No.1ヒップホップアーティストグループ’”になる」という堂々とした意気込みが込められている。今後は日本と韓国、両国の音楽レーベルに所属し、2026年上半期の日韓同時デビューを皮切りに、アジアを超え世界を舞台に活動予定だ。（modelpress編集部）
・ココ／코코／KOKO（2004.9.2）
・ユン・ソヨン／윤서영／YUN SEO YOUNG（2007.5.7）
・ナム・ユジュ／남유주／NAM YU JU（2007.7.28）
・キム・ドイ／김도이／KIM DO YI（2008.10.21）
・リノ／리노／RINO（2008.11.3）
・ニコ／니코／NIKO（2008.11.24）
・キム・スジン／김수진／KIM SU JIN（2009.12.18）
【Not Sponsored 記事】
【写真】話題の日韓サバ番、40人から選ばれた7人のデビューメンバー
◆日韓合同オーディション、デビューメンバー決定
日韓総勢40人の参加者からスタートした同オーディション。約3ヶ月にわたるサバイバルを経て、ファイナルステージ進出者16人の中から、グローバルファン投票により7人が選ばれた。メインプロデューサーのi-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が見守る中行われたファイナルステージ。 オープニングではファイナリスト16名全員によるテーマ曲「Do my thang」のパフォーマンスで幕を開けた。続いて16人が3つのユニットに分かれ、ファイナルミッションとなる新曲「SPEAK UP」「Bless U」「gOOd!」を披露。 いずれのチームも中間発表からクオリティを大幅に上げて覚醒し、プロデューサー陣を驚かせるほどの進化を見せ、会場は熱狂に包まれた。
◆「H//PE Princess」デビューメンバー
・ココ／코코／KOKO（2004.9.2）
・ユン・ソヨン／윤서영／YUN SEO YOUNG（2007.5.7）
・ナム・ユジュ／남유주／NAM YU JU（2007.7.28）
・キム・ドイ／김도이／KIM DO YI（2008.10.21）
・リノ／리노／RINO（2008.11.3）
・ニコ／니코／NIKO（2008.11.24）
・キム・スジン／김수진／KIM SU JIN（2009.12.18）
【Not Sponsored 記事】