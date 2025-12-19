¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡ÉÉÁ¤¯¥¢¥Þ¥×¥é¾×·â¿·ºî¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×Èþ¾¯Ç¯Ìò6¿Í¤ÏÃ¯¡©ÃíÌÜ¤Î¼¡À¤ÂåÇÐÍ¥¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Þ¤È¤á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡ÛÀ¾Åç½¨½Ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤¬¡¢12·î19Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡È6¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡É¤ò±é¤¸¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ«¤«¤Ê¤¨¸¶ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡£¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¡Ê·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ë¤Î½÷²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëÌ«»á¤¬10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ú¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡Û¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ºç»ËÏ¯¶µ¼ø¤¬¡¢Â©»Ò¤Î»ê¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¶ØÃÇ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Ì«»á¼«¿È¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤ÊÊª¸ì¡×¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬½ñ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤é¡ÉÌ«¤«¤Ê¤¨¤Î¿¿¹üÄº¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÈÇò¤¹¤ë¡¢Ä³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË¡¦ºç»ËÏ¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ¾Åç¡£¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦ºç»êÌò¤Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ËÏ¯¤¬¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤È¤¹¤ëÈþ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À÷¸ÞÏº¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¡£ÇòÀ¥Æ©Ìò¤Ë¹ÓÌÚÈô±©¡¢ÀÖ±©µ±Ìò¤ËM!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢ÀÐ²¬æÆÌò¤Ë¹õºêßêÂå¡¢¿¼ÂôÁóÌò¤Ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢¹õ´äÂçÌò¤Ë½©Ã«°êÊã¤È¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê6¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÈÇò¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ºç»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¢ºç»ê¡Ê¤µ¤«¤¡¦¤¤¤¿¤ë¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤½¤á¤´¤í¤¦¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½é¤ªÌÜ¸«ÆÀ¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÈ¬ÂåÌÜ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¡¢¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¡£º£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£²ÎÉñ´ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¶¸µ¤¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ëº£ºî¤ËÄ©¤à¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯3·î27Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡ÖÆó¸¶¿§¤Î¿§³Ð¡×¤Ë¤è¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÇò¤È¹õ¤Î¿åËÏ²è¤ÇÉÁ¤¯ÇòÀ¥Æ©¡Ê¤·¤é¤»¡¦¤È¤ª¤ë¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¹ÓÌÚÈô±©¡Ê¤¢¤é¤¡¦¤È¤ï¡Ë¡£8ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì2014Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡Ê2018¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éËá¤¾å¤²¤¿³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯09·î28Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§Spice Power
ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤À¤¬¡¢¶»¤ËÈë¤á¤¿Ç®¤¤º²¤òÀÖ¿§¤Î¥Ð¥é¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ÀÖ±©µ±¡Ê¤¢¤«¤Ð¤Í¡¦¤Ò¤«¤ë¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤¸¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡£5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢±Ç²è¡ØBADBOYS -THE MOVIE-¡Ù¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê2025¡Ë¡¢W¼ç±é±Ç²è¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¡Ê2026¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2001Ç¯12·î23Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
ÉÔ¶ø¤Ê¶¶ø¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀÐ²¬æÆ¡Ê¤¤¤·¤ª¤«¡¦¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¹õºêßêÂå¡Ê¤¯¤í¤µ¤¡¦¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è½é¼ç±éºî¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡¡Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤È½Ð±éºîÉÊ¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¡£º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯4·î19Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
Æñ´ØÈþ½ÑÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀÄ¿§¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿¼ÂôÁó¡Ê¤Õ¤«¤¶¤ï¡¦¤¢¤ª¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤ì¤ª¡Ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¡ÈÉ÷¸«ÀèÇÚ¡ÉÌò¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯4·î27Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§MR8
¡ÈBW¡ÊBlack and White¡Ë¡É¤ÎÌ¾¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ê¸»ú¤Î¤Ê¤¤¿·Ê¹¤Ç¿Í¤Î°°Õ¤òÉ÷»É²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¹õ´äÂç¡Ê¤¯¤í¤¤¤ï¡¦¤À¤¤¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë½©Ã«°êÊã¡Ê¤¢¤¤ä¡¦¤¤¤¯¤Û¡Ë¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ç¤Î¹¥±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ê2025¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê2025¡Ë¤È½Ð±éºî¤¬Â³¤¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯2·î11Æü
½êÂ°»öÌ³½ê¡§¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À¹²Æ¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï»¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ-¼«¼ó¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¶µ¼ø¤ÇÄ³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¡¦ºç»ËÏ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ³¤ÎÉ¸ËÜºî¤ê¤òÄÌ¤·¡¢¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¼¹Ç°¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Þ¤Ç¤âÉ¸ËÜ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿»ËÏ¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
