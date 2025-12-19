中村獅童、長男8歳の誕生日ショットに反響「3人とも驚くほど似てる」「パパの顔ですね」
【モデルプレス＝2025/12/19】歌舞伎俳優の中村獅童が12月18日、自身のInstagramを更新。息子たちとの3ショットを公開した。
【写真】53歳歌舞伎俳優「3人とも驚くほど似てる」息子たちとの誕生日ショット
獅童は「12月18日、陽喜が8歳になりました」と長男の誕生日を報告。誕生日ケーキを前に息子2人と撮影した仲睦まじい親子ショットを披露した。
また「プレゼントは、沙織が10回目の挑戦でようやく抽選に当たったSwitch2」と妻・沙織さんが当てたゲーム機を贈ったことを紹介し、「みんなからのプレゼントでサプライズ、渡した瞬間、こんな笑顔になってました」と満面の笑みを浮かべた息子たちの写真も投稿していた。
この投稿に、ファンからは「3人とも驚くほど似てる」「素敵な親子」「パパの顔ですね」「最高の笑顔」といったコメントが寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
