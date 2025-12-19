加藤史帆、日向坂46在籍時を回顧 卒業後「すごく感動した」こととは【ドビュッシーが弾けるまで】
【モデルプレス＝2025/12/19】女優の加藤史帆が2025年12月19日、都内で開催されたフジテレビ系スペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（同月24日22時〜）記者会見に出席。日向坂46として活動していた時代を振り返る場面があった。
【写真】元日向坂メンバー、卒セレでの青ドレス姿が可愛すぎ
匠（INI・尾崎匠海）の恋人・ゆりあを演じた加藤は「日向坂46にいたときは、歌番組やバラエティでフジテレビさんにお世話になっていた」と2024年に卒業した日向坂46としての活動を振り返り「ドラマ撮影でフジテレビのこの建物に来るのがすごく新鮮で。スタジオに行ったら、絶対に今誰か住んでるよねみたいな、リアルな家のセットが建ってたりして。すごく感動したんですよ。率直にすごく嬉しかったです。フジテレビのドラマ初参戦」と笑顔を見せた。
さらに、スタジオの雰囲気の違いについて「違いました！本当に今ここ誰か住んでますよね？みたいな、家が建ってたんですよ！玄関から台所やら、全部人が住んでいるみたいに、年季みたいなものも入ってて、すっごいと思って。テーマパークに来た気持ちになりました」と興奮をあらわに。続けて「喜一郎さんの家なんですけど。テーマパークかと思ったら、喜一郎さんの家でした（笑）。窓から電車も見えました。映してましたよね」と主人公・渡会喜一郎（國村隼）の家であったことを明かした。
この日は、キャストがクリスマスツリーの飾りつけを行う一幕も。質疑応答で、来年挑戦してみたいことを聞かれた尾崎は「今回ありがたいことにピアノに挑戦させていただいたんですけど、活動でシングルとかで作詞とかはしたことあるんですけど、作曲はまだグループにしたことないので。作詞作曲した曲を、来年できたらいいなと思いながら頑張りたいと思います」とコメント。加藤は「アクションをめちゃくちゃやってみたいです。体を動かすのが好きなので。日向坂の中だと、運動神経がすごく良い方だったので、チャレンジしてみたいなって思っています」と話していた。
本作は、最愛の妻を失い、人生の時間が止まってしまった主人公・渡会喜一郎（國村）と、ピアノの才能を持ちながらも夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）が偶然出会い、ピアノとウイスキーをきっかけに心を通わせ、互いの人生を奏で直していく奇跡を描いている。（modelpress編集部）
