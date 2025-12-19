なごみ、純白ウエディングドレス姿披露 夫・こーくんとの2ショットに「女神様みたい」「笑顔が輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが12月18日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberのこーくんとの2ショットを公開した。
【写真】25歳美人YouTuber「女神様みたい」抜群スタイル映えるドレス姿
なごみは、ファッション誌「sweet」（宝島社）の連載企画「to be best bride／なごみの世界一可愛い花嫁になる！」が「ついにファイナルを迎えました」と報告。ワンショルダーの純白ウエディングドレスに身をまとい、タキシード姿のこーくんと微笑み合うオフショットを披露した。
また、こーくんがなごみをお姫様抱っこする姿や撮影の様子を収めた動画も投稿している。
この投稿に、ファンからは「女神様みたい」「とっても幸せそう」「憧れの夫婦」「2人とも笑顔が輝いてる」といったコメントが寄せられている。
2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTube「なこなこチャンネル」を開設。2023年10月5日に交際6年を迎え、同年11月1日にこーくんがなごみにプロポーズ。なごみの24歳の誕生日となった2024年3月2日に結婚を発表した。また、2025年2月2日には「なこなこチャンネル」の終了を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳美人YouTuber「女神様みたい」抜群スタイル映えるドレス姿
◆なごみ、ウエディングドレス姿で夫・こーくんとの2ショット披露
なごみは、ファッション誌「sweet」（宝島社）の連載企画「to be best bride／なごみの世界一可愛い花嫁になる！」が「ついにファイナルを迎えました」と報告。ワンショルダーの純白ウエディングドレスに身をまとい、タキシード姿のこーくんと微笑み合うオフショットを披露した。
◆なごみの投稿に「女神様みたい」と反響
この投稿に、ファンからは「女神様みたい」「とっても幸せそう」「憧れの夫婦」「2人とも笑顔が輝いてる」といったコメントが寄せられている。
2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTube「なこなこチャンネル」を開設。2023年10月5日に交際6年を迎え、同年11月1日にこーくんがなごみにプロポーズ。なごみの24歳の誕生日となった2024年3月2日に結婚を発表した。また、2025年2月2日には「なこなこチャンネル」の終了を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】