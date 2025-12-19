12月31日19時20分から放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の曲目が発表された。初出場歌手では紅組・HANAが「ROSE」、FRUITS ZIPPERが「わたしの一番かわいいところ」を、白組・&TEAMは「FIREWORK」、M!LKは「イイじゃん」を披露する。

さらに紅組の初出場歌手ではアイナ・ジ・エンドが「革命道中 - On The Way」、幾田りらが「恋風」、aespaが「Whiplash」、CANDY TUNEが「倍倍FIGHT!」、ハンバート ハンバートが「笑ったり転んだり」を歌唱。ちゃんみなは「ちゃんみなSPメドレー」として、「NG」と「SAD SONG」を披露する。

そのほかLiSAは「残酷な夜に輝け」、乃木坂46は「Same numbers」、サカナクションは「怪獣」と「新宝島」、TUBEは「紅白 夏の王様メドレー」として「シーズン・イン・ザ・サン」、「恋してムーチョ」、「あー夏休み」を歌唱する。

また特別企画として出演する堺正章は「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」として、「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」、玉置浩二は「ファンファーレ」、氷川きよしは「愛燦燦」、星野源は「創造」を披露する。

「第76回NHK紅白歌合戦」は、12月31日19時20分～23時45分(中断ニュースあり)で、総合テレビ、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で放送。NHK ONEとらじる☆らじるで配信も行なわれる。

各アーティストの曲目は以下のとおり(カッコ内は出場回数)。

紅組 アイナ・ジ・エンド(初) 革命道中 - On The Way あいみょん(7) ビーナスベルト ILLIT(2) Almond Chocolate 幾田りら(初) 恋風 石川さゆり(48) 天城越え 岩崎宏美(15) 聖母たちのララバイ AKB48(13) AKB48 20周年スーパーヒットメドレー(「フライングゲット」「ヘビーローテション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」) aespa(初) Whiplash CANDY TUNE(初) 倍倍FIGHT! 坂本冬美(37) 夜桜お七 髙橋真梨子(7) 桃色吐息 ちゃんみな(初) ちゃんみなSPメドレー(「NG」「SAD SONG」) 天童よしみ(30) あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～ 乃木坂46(11) Same numbers HANA(初) ROSE Perfume(17) Perfume Medley 2025(「ポリリズム」「巡ループ」 ハンバート ハンバート(初) 笑ったり転んだり FRUITS ZIPPER(初) わたしの一番かわいいところ MISIA(10) MISIAスペシャル 水森かおり(23) 大阪恋しずく～紅白ドミノチャレンジ2025～ LiSA(4) 残酷な夜に輝け白組 &TEAM(初) FIREWORK ORANGE RANGE(3) イケナイ太陽 King ＆ Prince(6) What We Got ～奇跡はきみと～ 久保田利伸(2) 紅白スペシャルメドレー(「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」) 郷ひろみ(38) 2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－ サカナクション(2) 怪獣・新宝島 純烈(8) いい湯だな SixTONES(4) 6周年アニバーサリーメドレー(「Imitation Rain」「バリア」「こっから」) TUBE(3) 紅白 夏の王様メドレー(「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」) Number-i(2) GOD-i 新浜レオン(2) Fun! Fun! Fun! Vaundy(3) Tokimeki back number(2) どうしてもどうしても・水平線 BE:FIRST(4) 夢中 福山雅治(18) クスノキ-500年の風に吹かれて 布施明(26) MY WAY Mrs. GREEN APPLE(3) GOOD DAY 三山ひろし(11) 酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～ M!LK(初) イイじゃん RADWIMPS(3) 20周年スペシャルメドレー(「賜物」「正解」)特別企画 堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー(「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」) 玉置浩二 ファンファーレ 氷川きよし 愛燦燦 星野源 創造