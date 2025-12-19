12月31日19時20分から放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の曲目が発表された。初出場歌手では紅組・HANAが「ROSE」、FRUITS ZIPPERが「わたしの一番かわいいところ」を、白組・&TEAMは「FIREWORK」、M!LKは「イイじゃん」を披露する。

さらに紅組の初出場歌手ではアイナ・ジ・エンドが「革命道中 - On The Way」、幾田りらが「恋風」、aespaが「Whiplash」、CANDY TUNEが「倍倍FIGHT!」、ハンバート ハンバートが「笑ったり転んだり」を歌唱。ちゃんみなは「ちゃんみなSPメドレー」として、「NG」と「SAD SONG」を披露する。

そのほかLiSAは「残酷な夜に輝け」、乃木坂46は「Same numbers」、サカナクションは「怪獣」と「新宝島」、TUBEは「紅白 夏の王様メドレー」として「シーズン・イン・ザ・サン」、「恋してムーチョ」、「あー夏休み」を歌唱する。

また特別企画として出演する堺正章は「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」として、「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」、玉置浩二は「ファンファーレ」、氷川きよしは「愛燦燦」、星野源は「創造」を披露する。

「第76回NHK紅白歌合戦」は、12月31日19時20分～23時45分(中断ニュースあり)で、総合テレビ、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で放送。NHK ONEとらじる☆らじるで配信も行なわれる。

各アーティストの曲目は以下のとおり(カッコ内は出場回数)。


紅組 アイナ・ジ・エンド(初)　革命道中 - On The Way あいみょん(7)　ビーナスベルト ILLIT(2)　Almond Chocolate 幾田りら(初)　恋風 石川さゆり(48)　天城越え 岩崎宏美(15)　聖母たちのララバイ AKB48(13)　AKB48 20周年スーパーヒットメドレー(「フライングゲット」「ヘビーローテション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」) aespa(初)　Whiplash CANDY TUNE(初)　倍倍FIGHT! 坂本冬美(37)　夜桜お七 髙橋真梨子(7)　桃色吐息 ちゃんみな(初)　ちゃんみなSPメドレー(「NG」「SAD SONG」) 天童よしみ(30)　あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～ 乃木坂46(11)　Same numbers HANA(初)　ROSE Perfume(17)　Perfume Medley 2025(「ポリリズム」「巡ループ」 ハンバート ハンバート(初)　笑ったり転んだり FRUITS ZIPPER(初)　わたしの一番かわいいところ MISIA(10)　MISIAスペシャル 水森かおり(23)　大阪恋しずく～紅白ドミノチャレンジ2025～ LiSA(4)　残酷な夜に輝け


白組 &TEAM(初)　FIREWORK ORANGE RANGE(3)　イケナイ太陽 King ＆ Prince(6)　What We Got ～奇跡はきみと～ 久保田利伸(2)　紅白スペシャルメドレー(「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」) 郷ひろみ(38)　2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－ サカナクション(2)　怪獣・新宝島 純烈(8)　いい湯だな SixTONES(4)　6周年アニバーサリーメドレー(「Imitation Rain」「バリア」「こっから」) TUBE(3)　紅白 夏の王様メドレー(「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」) Number-i(2)　GOD-i 新浜レオン(2)　Fun! Fun! Fun! Vaundy(3)　Tokimeki back number(2)　どうしてもどうしても・水平線 BE:FIRST(4)　夢中 福山雅治(18)　クスノキ-500年の風に吹かれて 布施明(26)　MY WAY Mrs. GREEN APPLE(3)　GOOD DAY 三山ひろし(11)　酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～ M!LK(初)　イイじゃん RADWIMPS(3)　20周年スペシャルメドレー(「賜物」「正解」)

特別企画 堺正章　ザッツ・エンターテインメント・メドレー(「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」) 玉置浩二　ファンファーレ 氷川きよし　愛燦燦 星野源　創造