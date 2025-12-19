SWD-BA30

城下工業は、SOUND WARRIORブランドの新製品として、USB DAC/バランスヘッドフォンアンプ「SWD-BA30」を2026年1月16日より発売する。価格は79,800円。発売に先駆け、12月19日より予約受付を開始した。

DACチップには、小型かつ高性能なESS Technology製「ES9038Q2M」を採用。CDやハイレゾ音源、音楽ストリーミングサービスなど様々なデジタル音源を高品位にアナログ変換する。

内蔵したサンプリングレートコンバーター(SRC)によって、入力したデジタル信号を任意のサンプリング周波数にアップサンプリングしたり、PCM音源をDSD、DSD音源をPCMへとフォーマット変換して音の変化を楽しめる機能も備える。

デジタル入力はUSB、光デジタル、同軸デジタルを装備。USB入力時は最大384kHz/32bitのPCMと11.2MHzのDSDに対応。光デジタルと同軸デジタルは最大192kHz/24bitのPCMに対応する。

アナログ入力はRCA。アナログ出力はRCAとライン出力を備える。

ヘッドフォン出力端子には6.3mmステレオ標準ジャック(アンバランス)に加えて、4.4mm 5極(バランス)の2系統を搭載。お気に入りのイヤフォン・ヘッドフォンのポテンシャルを最大限に引き出すとする。

CDジャケット程のコンパクトなボディに、本格的なオーディオ性能を凝縮。デスクトップというパーソナルな空間でのリスニング体験を充実させる1台としている。