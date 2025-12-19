（徳増 ないる キャスター）

「ことしの年末年始、皆さんはどのように過ごすのでしょうか。街の皆さんに聞いてきます」



（70代）

「年末はね、旅行。広島方面。子どもたちが連れてってくれる」



（20代）

「サービス業なので、ずっと仕事ですね。ゲームセンターで働いています。かなりお客さんいらっしゃいますね。大晦日がお休みなので、今、千葉にいるけど帰ってくる予定です」

Q.何が一番楽しみですか？

「お母さんのご飯が楽しみ」





（10代）「年末年始は大体祖父母の家に、名古屋にあるんですけど帰っておせちとか食べてます」（60代･40代)「もうにぎやかに、わいわいと、年末とお正月を過ごします」「愛知から姉が来るので、久しぶりだから食べたいものあるって聞いて、手の込んだものとかも（母が）準備してくれたりして」（20代）「箱根駅伝を観に、年末は忘年会で、年始は家族で箱根駅伝の沿道応援に。たまたま箱根駅伝の沿道に住んでいるので。毎年恒例でもう10年くらい続けてます」最長で9連休の年末年始。2025年はどんな傾向にあるのでしょうか。航空・旅行アナリストの鳥海氏に話を聞きました。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「ことしの傾向としては、多くの方が9連休を取得できる、暦の並びが非常に良い状況になってますので、旅行に出かける人、また帰省でふるさとに帰る方が多い、そういった年末年始になりそうです。しかしながら、昨年に比べると、宿泊数、滞在日数というのがホテル代の高騰もありまして短くなっていて、今までよりも1泊ぐらい減らして旅行するということで、基本的に国内の場合は1泊から3泊程度に多くの方が出かけるという形になります」JTBなどが行った調査では、年末年始の旅行の予定は？という質問に「行く・多分行く」と答えたのは全体の25.1％で、行かない・たぶん行かないと答えたのは74.9％と4人に1人が旅行すると回答。旅行日数は1泊か2泊が62％で、行き先は近距離の旅行が増加傾向に。予算は1人あたり4万4000円で2024年よりも2パーセントほど高くなっています。日数は短めだが物価高で予算は高くなっているということです。ただ、物価高の中で、こんな影響も。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「今回の高市総理の発言によって、中国人観光客、特に団体客の減少というのが続いています。静岡空港も含めて、セントレアであったり関西国際空港をはじめとして、多くの空港に発着している中国路線が軒並み減便という状況になっています。そういったところも含めて、中国の依存度が高い、多くの観光客が来ているエリアを中心にホテル代が下がっているという風になります」高市首相の台湾有事に関する発言への対抗措置とみられるのが、中国で呼びかけられている日本への渡航自粛。その影響で多くの場所でインバウンド価格よりも下がっているといいます。静岡県内の観光地はどうなっているのでしょうか。ここは、リゾートホテルとして人気の「伊豆今井浜東急ホテル」。あす20日からのリニューアルオープンに備え準備を進めていましたが、年末年始の予約状況は…。（伊豆今井浜東急ホテル 宿泊マネージャー 飛田 悠策さん）「前年と変わらず好調を維持している。高単価、高稼働となっている。（1月）3日、4日に関しては、5日から仕事始めになるので、稼働は低くなっている」このホテルは、リゾートホテルという特性上、リピーター客が大部分を占めているということで、2026年の予約をして帰る客もいるため影響はほとんどないとのことでした。では、静岡県民が行ける一番おすすめの場所はどこなのか。教えてもらいました。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「今、京都がおすすめです。京都については、平日はシングルが一泊4000円台～5000円台まで下落している。そういったところもありますので、年末年始であっても1万円前後で泊まれる宿がありますので、中国人観光客が来ていない、ことし限定の可能性もありますので、このタイミングで訪れるというのがおすすめかなという風に思います」皆さんは、どんな年末年始を過ごしますか？