¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤Î¤¿¤±¤ë¡Ê30¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ÎÆ±¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¤¬º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤ò¼ÁÌä¡£ÁêÊý¤Î³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤¬¡Ö¤½¤ì¤³¤½¹ç´ÖÈÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤È¤«¡×¤È¡¢·à¾ì½ÐÈÖ¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¿Íµ¤¥È¡¼¥¯´ë²è¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤¿¤±¤ë¤Ï¡ÖÀîÈª¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤Ë¡¢¤ä¤¹¤è¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¡ÖÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¥È¥¤¬¡Ö¤½¤ÎÊÕÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¤È¤â¤³¤Ï¡Ö¤·¤«¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥À¥µ¤¤¤Ç¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£¤¿¤±¤ë¤ÏÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÈª¤Ï91Ç¯¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþÃÄ¡£07Ç¯¤ËºÂÄ¹¤Ø½¢Ç¤¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤Ë16Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿ºÂÄ¹¤òÍ¦Âà¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£