【第9話1】 12月19日 無料公開

講談社は12月19日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」第9話1「専属料理人vs.元専属料理人！料理対決 後編1」を月マガ基地にて無料公開した。

本作は原作・青空あかな氏、マンガ・七福あくび氏、キャラクター原案・黒裄氏による作品。子どもの頃から家族に虐げられ、「飯炊き令嬢」として料理をさせられてきたメルフィー。婚約破棄をされ「冷酷侯爵」ルークの元でシェフとして働くことになるのだが、彼女の料理がルークを変えていく。

無料公開された第9話1では、ルシアンとの料理対決が開幕。ルシアンは手早くピザを完成させるが、メルフィーは鍋の前で微動だにせず……。なお、現在月マガ基地では、最新話となる第9話2も70ポイントで読むことができる。

【無料公開中】

第9話1「専属料理人vs.元専属料理人！料理対決 後編1」のページ

【最新話】

第9話2「専属料理人vs.元専属料理人！料理対決 後編2」のページ

【あらすじ】

子どもの頃から家族に虐げられ、「飯炊き令嬢」として料理をさせられてきたメルフィー。ある日突然、婚約者のシャローから婚約破棄される。新婚約者はなんとメルフィーの義妹、アバリチアだった…！居場所がなくなったメルフィーは、「冷酷侯爵」ルークの元でシェフとして働くことになる。「心まで氷の魔術師」と呼ばれるルークを、メルフィーのとっておきの料理が変えていく！