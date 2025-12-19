節約や育児の経験が収入に変わる!? 忙しい子育て世代におすすめの「新しい稼ぎ方」
「収入を増やしたい」「子育てしながらでも、もう少し余裕を持って働きたい」 そう願う方は多いのではないでしょうか。一方で、家事や育児に追われ、自分の時間さえままならない中で「どうやって収入の柱を増やせばいいのかわからない」と悩む声もよく耳にします。
そんな多忙な子育て世代の間で今、注目を集めているのが、金銭的リスクを抑えて始められる「note×AI」の副業です。今回は、就職活動全敗、うつ病、借金1,500万円という壮絶な過去を乗り越え、noteで累計2億円を売り上げたのち、24歳でサイドFIREを実現。現在はヨーロッパに移住し『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』を出版した「らっこさん」に、多忙な毎日でも無理なく月5万円を目指せるnote戦略を伺いました。
―――なぜ今、子育て中の方にとって「note」が最適な選択肢の一つなのでしょうか？
らっこさん： 日々忙しい子育て中の方がビジネスを始めるときに大切なのは、「初期費用がかからないこと」「顔出しが不要なこと」、そして「すき間時間で取り組めること」だといえます。noteはこれらの条件をすべて満たしているんです。家事や育児の合間に、無理なく続けられる点が大きな魅力ですね。まさに、子育て世代の方が取り組みやすい副業だといえるでしょう。
自宅で始められる副業として、他にも動画編集やせどり、ブログなどがあります。ただ、動画編集は始めるのに編集のスキルを身に着けるというハードルがあるうえに、編集作業は工数が非常に多いので時間に余裕のある方でないと取り組むのが難しいです。また、せどりは時間や保管スペース、対応にかかる精神的な負担が大きくなりがちですし、ブログも検索順位の変動が激しく、頑張って書いても成果が安定しにくい状況が続いています。
―――確かに、忙しい毎日の中でそれをこなすのはハードルが高そうですね。
らっこさん： そうですね。その点、noteなら書いた記事が資産のように積み上がっていくのでおすすめですよ。子育て中でまとまった時間が取れない方ほど、こうした副業との相性が良いと感じています。noteでうまくいけば、時間や場所、お金、人間関係に縛られない、自分のペースで自由に働くスタイルを目指すことも夢ではありません。
―――「AI＝難しそう」「スマホしか持っていない」という方でも本当に実践できますか？
らっこさん： まったく問題ありません。noteはスマホ1台ですべて完結しますし、パソコンも必須ではありません。僕自身も、散歩中に思いついたことをスマホに話しかけて、それをAIに整えてもらう形で記事を書いています。短時間でも形にできるので、忙しい方でも取り組みやすいはずです。
「AI」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、特別なスキルは必要ありません。まずはChatGPTに日常的に触れて、会話する感覚で使ってみるのがおすすめです。文章を書くスピードも自然と上がりますし、家事や育児の合間でも無理なく続けられるようになりますよ。
■特別なスキルは不要！「いつもの家事・育児」がお金に変わる仕組み
―――「実績ゼロ」から始める場合、たとえばどんなテーマがおすすめですか？
らっこさん： よく「自分にはスキルがない」とおっしゃる方がいますが、実はそんなことはないんです。日常生活の中で積み重ねてきた経験そのものが、収益化のための大きな武器になります。「節約」「育児」「片付け」といったテーマは、多くの人が悩んでいる分野ですよね。だからこそ、noteとの相性がとても良いんです。
このとき、「過去の自分に向けて、一番知りたかったこと」を書くのがポイントです。僕はよく「10年前の自分に伝えたいこと」や「これから結婚するなら知っておきたかったこと」などをテーマにしてみてください、とお伝えしています。悩みの深いテーマを扱うと収益化しやすいですね。ご自分では「平凡な経験」だと思っていることでも、noteに書くだけで月10万円、さらには100万円の収入源に変わる可能性を秘めています。
―――著書には知識ゼロから「月157万円」を売り上げた主婦の方の例が記載されていましたが、具体的にどのようにして収益を上げたのでしょうか？
らっこさん： その方は僕のスクール生で、小さなお子さんを育てながら知識ゼロの状態でnoteを始め、月間157万円の売上を達成されました。選んだジャンルは「恋愛」です。恋愛ジャンルはトレンドの動きが早く、芸能ニュースなどがSNSで一気に拡散されやすい傾向があります。その点を活かして、大きな話題が出たタイミングで素早くnoteを投稿し、成功されました。特別なビジネススキルがなくても、過去の経験を活かして書けるので、育児や家事で忙しい方でも、人生を大きく変えるきっかけを掴める可能性があります。
■「AIにお任せ」で時短！時間も自信もなくてOKな理由
―――1日どのくらいの作業時間があれば、月5万〜30万円を目指せますか？
らっこさん： 最初の3ヶ月間は、1日2時間ほどを確保できると理想的ですね。noteは、一度書いた記事がそのまま資産として積み上がっていくメディアなので、立ち上げの時期さえ乗り越えたら、だんだんと自動化が進んでいきます。X（旧Twitter）の運用も同じで、3〜6ヶ月ほど続けると、過去の投稿を再利用しながら回せるようになります。そうなれば、毎日ゼロから考える必要はありません。
軌道に乗ったあとは、1日15〜30分ほどでも十分に維持できるようになります。家事や育児の合間に少し触るくらいでも、無理なく続けられるようになりますよ。
―――自分の文章に値段をつけるのが怖く、「買ってもらえなかったら恥ずかしい」と感じる方へアドバイスはありますか？
らっこさん： 「自分の文章に値段をつけるのが怖い」というお気持ち、僕も経験があるので痛いほどよくわかります。ですから、いきなり高い金額を目指さずに、小さな成功体験を積んでいくのが良いと思います。まずは500円ほどのワンコインnoteから始め、読者の方から感謝の声をいただきながら自信をつけていくのがおすすめです。「自分の経験が誰かの役に立つんだ」という実感を積み重ねて、一歩ずつ進んでいきましょう。
■リスクゼロで未来を変える一歩を
―――最後に、家事・育児・介護などで「家から離れられないけれど、何かを変えたい」と願う読者へメッセージをお願いします。
らっこさん： 家事や育児、介護などで時間も心も余裕がない中で、何か新しいことを始めようとするのは本当に大変なことだと思います。僕もうつ病で動けなかった時期があったので、その大変さがよくわかります。
noteは金銭的リスクを最小限に抑えられるビジネスです。うまくいけば人生が変わるほどのリターンがあります。人生を変えるのに、特別な才能はいりません。最初から気合いを入れすぎる必要もないので、肩の力を抜いて「少し試してみようかな」くらいの軽い気持ちで、始めてみてほしいですね。
目に見える結果が出る前に発信をやめてしまう方も多いですが、最低でも半年は続けてみてください。伸びている手応えを感じる瞬間が訪れるでしょう。あなたのこれまでの経験を価値に変えることで、未来への一歩につなげていただけたら嬉しいです。
＊ ＊ ＊
「特別なスキルがなくても、これまでの経験が誰かの役に立つ」 家事や育児に追われる毎日は、決して楽ではありません。そんな毎日のなかで悩み、試行錯誤してきた経験こそが、誰かの役に立つというらっこさんの言葉に「それならできるかも」という前向きな希望を感じました。noteとAIは、そんな想いを形にするための心強い味方です。スマホを片手に「ちょっとやってみようかな」と踏み出した一歩が、未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
【プロフィール】 らっこ
noteを1日で3,771万円、累計売上2億円を売り上げ、現在はnote専門スクールを主宰。子育て世代や会社員、企業向けにnoteでの稼ぎ方を教えている。 うつ病や借金といった逆境を乗り越え、24歳でサイドFIRE (早期リタイア)。その後はヨーロッパへ移住。著書に『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』（KADOKAWA）がある。
YouTube：@らっこ式副業noteの教科書
X（旧Twitter）：@Xxx_note_xx
文＝金沢美和