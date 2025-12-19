パーティー料理にも普段のお弁当にも！ コスパ抜群の「きじま流 スティックチキンカツ」
【画像で確認】食感がこんなに変わる！？ 絶対に試してほしい鶏むね肉の切り方をチェック！
テレビや雑誌を中心に活躍する料理家のきじまりゅうたさんが、料理の基礎やコツをご紹介！
調理がラクになるちょっとしたコツや、料理が飛躍的に上手くなるノウハウ、誰も教えてくれないマル秘テク、目からウロコの簡単レシピなど「料理はおもしろい」ことを伝えたいと語るきじまさんのyoutubeチャンネル「きじまごはん」から、編集部厳選の記事をお届けします。
■肉はプリッと、ころもはザックザクに仕上がるきじま流のコツ連発！
鶏むね肉で作るチキンカツは定番メニューだと思いますが、今回は、パーティー料理にぴったりの「スティックチキンカツ」を紹介します。
鶏のむね肉を使うときは、なんといっても肉の切り方が重要です。やみくもに切るのではなく、きじま流のコツをおさえるだけで、プリッとした食感に仕上がりますよ。パン粉のつけ方も丁寧に解説するので、ザックザクのころもが楽しめますよ！
【材料】
鶏むね肉（皮なし）1：枚（250g）
レタス：1/4個
溶き卵：1個分
パン粉：1カップ
小麦粉：大さじ2
塩：小さじ1/2
こしょう：少々
揚げ油：適量
【ソース2種の材料】
スパイシーオーロラソース
・ケチャップ：大さじ3
・マヨネーズ：大さじ1
・タバスコ：適量
ハニーマスタードソース
・イエローマスタード：大さじ3
・はちみつ：大さじ１
■作り方
鶏むね肉1枚（250g）を切ります。皮は剥がしてください。
衣をつけて揚げるので、ボリュームが出て、3〜4人で食べても十分楽しめる量が出来あがりますよ。
鶏むね肉を切るときは、肉の繊維の向きをチェックしてください。繊維に沿って切るか、繊維に対して垂直に切るか、作る料理によって変わります。
肉の切り方が今回の“ちょいコツポイント”です。
「繊維と平行の向きに切ることで、プリッとした食感になる」
スティックチキンカツは、プリッとした食感に仕上げたいので、肉の繊維と平行になるように切ります。
まず、鶏むね肉の真ん中あたりにある、繊維の向きの境界線を切ります。
2つに切り分けた肉を、それぞれの繊維の向きと平行になるよう細切りにします。
1〜1.5センチ幅の細切りにします。肉が厚い部分は、細切りにしたあと、肉を横にしてさらに半分に切ります。細い棒状になるように切ってください。
ころもを付けます。
ビニール袋に切った肉を入れ、小麦粉大さじ2、塩小さじ1/2、こしょう少々を入れ、よく混ぜます。
溶き卵1個分、パン粉1カップを用意します。
パン粉をつけるときは、「パン粉を触るのは左手だけ」と決めておくと、手が汚れにくくやりやすいですよ。今回はフォークも使ってパン粉をつけます。
まず、溶き卵のボウルに、適当な量の肉を入れ、フォークで卵を絡めます。
フォークで肉を1本刺し、パン粉のボウルに入れ、左手だけでパン粉をつけます。これであまり手を汚さず、スムーズにパン粉をつけることができます。パン粉はバットではなくボウルに用意すると、パン粉を集めやすく作業がしやすいですよ。
残ったパン粉は、ころもをつけ終わった肉の上にかけます。
2つめの“ちょいコツポイント”を紹介します！
「パン粉をつけたら5分ほど休ませてから揚げる」
時間をおくことで、パン粉が肉に定着し、揚げたときに剥がれづらくなります。また、パン粉が水分を吸ってくれるので、揚げたときにサクサクの食感に仕上がります。
ソースを2種類作ります。
「スパイシーオーロラソース」は、ケチャップ大さじ3、マヨネーズ大さじ1、タバスコ適量を混ぜます。ケチャップ多めのスパイシーなソースです。
「ハニーマスタードソース」は、イエローマスタード大さじ3、はちみつ大さじ１を混ぜます。アメリカンな味になります。
鶏肉を揚げます。
フライパンに、深さ1.5センチくらいになるよう揚げ油を入れます。
170℃くらいの高めの温度で揚げます。油の温度を確かめる方法は、水で湿らせた菜箸を油に入れ、すぐに細かい泡がたったら、170℃を超えています。
試しにパン粉を入れて、シュワシュワ揚がるとちょうどいい温度です。パン粉を入れてすぐに茶色く色づくと温度が高すぎます。
170℃の油で、2分ほど揚げます。何度かに分けて揚げますが、細切りにしたので、短時間で火が通ります。今回は半量ずつ揚げます。
2分ほど揚げ、きつね色になったら取り出します。
すべて揚げ終わったら盛り付けます。
レタスを添えて、「スティックチキンカツ」の完成です。
■試食
まずはソースをつけずに食べてみます。ころもがザックザクですね！ 肉は繊維に沿って切ったので、食感がプリッとしています。
2種類のソースをつけて食べると、お酒もすすむ味になりますね。混ぜるだけの簡単ソースですが、間違いない味です。
鶏むね肉1枚でかなりの量になりますよ。人が集まるときのパーティー料理でもいいですし、普段のおかずやお弁当にもぴったりです。ぜひ作ってみてください！
今回、教えてもらった「スティックチキンカツ」について、気になるポイントをきじまさんに伺いました。
＿＿パン粉はボウルに入れ、フォークを使ってころもをつける、という方法が目からうろこでした！ ただ、フライは工程が多くて苦手意識があります。どうすれば気軽に取り組めるでしょうか？
きじまさん：フライは、小麦粉・溶き卵・パン粉と3段階でころもをつけるので、から揚げや天ぷらより面倒な印象があり、私も普段からしょっちゅう作るという料理ではありません。しかし、揚げたてのフライのおいしさには抗えません。やる気のある日に、多めにころも付けまで行い、冷凍保存しておくといいかもしれませんね。
＿＿ころもをつけたあとにちょっとだけ残る、小麦粉・溶き卵・パン粉の処理に困ります。きじまさんはどうしていますか？
きじまさん：卵は炒り卵にするのがおすすめです。小麦粉とパン粉は必要最小量で済むよう、袋を使って工夫しています。
＿＿パーティーメニューにもぴったりですね。きじまさんにとって、パーティーといえばコレ！というメニューはありますか？ もしくは気軽に作れるおすすめのパーティーメニューがあれば教えてください。
きじまさん：スティックチキンカツに合わせて出すなら、マヨネーズを使ったサラダがいいと思います。白菜コールスローサラダやポテトサラダはいかがでしょうか。
きじまりゅうた
料理研究家。
祖母と母が料理研究家という家庭に育つ。
オリジナリティあふれるレシピと、わかりやすいトークを武器に、男性のリアルな視点から考えた「若い世代にもムリのない料理」の作り方を提案。現在は「NHKきじまりゅうたの小腹すいてませんか」「NHKきょうの料理」「NHKあさイチ」「CBCキユーピー3分クッキング」などのテレビ番組へのレギュラー出演をはじめ、WEB・雑誌 上でのレシピ紹介や、料理教室やイベント出演などを中心に活動している。著書『極狭キッチンで絶品！自炊ごはん』（新星出版社）。youtubeチャンネル『きじまごはん』を配信中。
取材・文＝ジョッキー