「なかなか攻めたデザイン」襟にはチームカラー３色を採用！ 横浜FCが新ユニを発表！「結構好き」「個人的にはセカンドが良き」など好評
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
横浜FCは12月19日、J１百年構想リーグで着用する特別ユニホームを発表した。
クラブは公式サイトで、次のようにコンセプトを説明している。
「FP・GK共通で襟に横浜FCカラーの３色を採用し、横浜FCの誇りを纏い、明治安田Jリーグ百年構想リーグを戦います。今シーズンも引き続き、選手と共に戦うクラブメンバーの位置づけや意思を表すクラブメンバーロゴが身ごろの内側（首元辺り）に、ホームタウンと共に飛躍する意思を表す「YOKOHAMA」の文字が右袖Jリーグマーク下に入ります」
クラブの公式Xでもデザインが伝えられると、「なかなか攻めたデザイン」「襟つき良いね」「個人的にはセカンドが良き」「かっこいい」「シンプルで良いな」「結構好き」といった声があがった。
“横浜FCらしさ”が凝縮された新キットは好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
横浜FCは12月19日、J１百年構想リーグで着用する特別ユニホームを発表した。
クラブは公式サイトで、次のようにコンセプトを説明している。
「FP・GK共通で襟に横浜FCカラーの３色を採用し、横浜FCの誇りを纏い、明治安田Jリーグ百年構想リーグを戦います。今シーズンも引き続き、選手と共に戦うクラブメンバーの位置づけや意思を表すクラブメンバーロゴが身ごろの内側（首元辺り）に、ホームタウンと共に飛躍する意思を表す「YOKOHAMA」の文字が右袖Jリーグマーク下に入ります」
クラブの公式Xでもデザインが伝えられると、「なかなか攻めたデザイン」「襟つき良いね」「個人的にはセカンドが良き」「かっこいい」「シンプルで良いな」「結構好き」といった声があがった。
“横浜FCらしさ”が凝縮された新キットは好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部