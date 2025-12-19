BABYMONSTER「SUPA DUPA LUV」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが「SUPA DUPA LUV」のMVを公開した。

■メンバーの清楚なビジュアル、“蝶々”のオブジェなどに注目！

「SUPA DUPA LUV」は、2ndミニアルバム『WE GO UP』に収録されている、胸が張り裂けそうな愛の感情を直感的に解きほぐした歌詞が印象的な楽曲。

MVはファンタジックな映像美が冴えわたり、宇宙、雪原、空、砂漠、草原、部屋の中など多彩なセットで魅了。日常的な空間を離れ、現実と夢の境界を崩した演出が、恋に落ちた心を描く歌詞と相まって、没入感を高めている。

メンバーのそばを回る“蝶々”のオブジェも神秘的で、それと調和したBABYMONSTERの清楚なビジュアルにも注目だ。

なお、BABYMONSTERは現在、計6都市・12公演を回る『BABYMONSTER[LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26』を開催中。12月25日にはSBS『2025歌謡大祭典』に出演する。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

