草磲剛、2025年は「100点を超えて、120点かな（笑）」M!LK＆超特急も『JUNON』に登場
『JUNON』2026年2月号が12月22日に発売。本誌より、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）、M!LK、超特急のインタビューの一部が公開された。
■草なぎ剛
2025年もほぼ休みなく駆け抜けた草なぎ剛が、2025年を振り返る。
◎草なぎ剛インタビュー ※一部抜粋
ただ反応するだけじゃなく、自分軸で考えられた一年
2025年の自分に点数をつけるとしたら100点を超えて、120点かな（笑）。自分で言ってて本当かよ！ って感じだけど（笑）。自分史上一番の点数をあげちゃった。それはやっぱ、人との接し方や向き合い方、コミュニケーションが素晴らしかったと思うし、とても輝いてたね。今までもやってたつもりだけど、相手に真心や敬意を持って接しようと思って、それをよりいっそうアップデートしていくというか。失敗を恐れず、反省もしつつ、他人がどうしてるとかじゃなく、人と向き合ったときに、ただ単に反応するだけじゃなく、俺はこう思ってるな、こうしたらいいかなとかちゃんと自分軸で細かく考えて人と接してたから120点（笑）。相手がどう思ってるかはわからないけどね（笑）。でも自分としては毎日、周りに楽しい空気を送ることができたんじゃないかなと思う。やっぱりいつもポジティブな自分でありたいし、ポジティブな現場にしたいし、殺伐とした空気のなかでストイックにやるのが果たしていいのかなとか思ってさ。もちろん集中してピシッとやるとこはやるわけで。嫌な空気だったり根性でやるみたいなネガティブな感じが、あんまり好きじゃないなと思うならどうしたらいいかなと思って、楽しい空気作りみたいなことを意識してたから、120点！（笑）
■M!LK塩崎太智＆吉田仁人
「ふたりって珍しくない？」と言いながら、実は事務所入所日が同じ、同期コンビの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）と吉田仁人が登場。M!LKの2025年は「イイじゃん」が大バズリして、紅白初出場も決定。怒涛の日々を振り返りつつ、子どもの頃のお正月の思い出に花を咲かせた、“ほっこり時間”をお届け。
◎M!LK塩崎太智＆吉田仁人インタビュー ※一部抜粋
実家に帰ると食べ物がたくさんあって太る
吉田：太智は毎年、正月は家族旅行に行ってたよね。
塩崎：うん、家族全員が休めるのが正月だから、行けるときに行こうって。うちはスノボとかスキーに行くことが多いよ。
吉田：うちの実家は、典型的な寝正月。初詣も行かないかな。
塩崎：塩崎家と吉田家は正反対なんだよね。実家に帰ると、昔よく飲んでいたジュースや好きなお菓子をそろえてくれているから、食べてばかりで太っちゃう。スノボしてプラマイゼロになるかと思うんだけど、プラスのままで東京に帰るっていう（笑）
吉田：息子が帰ってきてうれしいんだよね。僕は餅ばっかり食べてた。
塩崎：ひとり暮らしを始めてからのお正月はどうしてるの？
吉田：帰ってないね。東京に実家があるから、会いたかったらいつでも会いに行けるし。
塩崎：おせちとか食べる？
吉田：食べない。牛丼屋も閉まってるから、スーパーでお総菜を買ったり。何年か前のお正付きは8年分ぐらいの『ガキ使』を配信で一気見して、正月気分を味わったよ（笑）
■超特急ユーキ＆タカシ
2025年も絶好調の超特急。8号車とともに駆け抜けた日々をメンバーを代表してユーキ＆タカシが語る。
◎超特急ユーキ＆タカシインタビュー ※一部抜粋
最高の一年を締めくくるために紅白出たい!!
Q.2025年は超特急にとって、どんな年になりましたか？
ユーキ：歴史的快挙を成しとげた年だったんじゃないですかね。
タカシ：さいたまスーパーアリーナのスタジアムモードで、史上最大規模のライブができたり。
ユーキ：CDの販売枚数もね。
タカシ：最高を更新したし。
ユーキ：まさに躍進の年です。なかでも、念願の『ミュージックステーション』に出られたことがデカかった。
タカシ：何よりも8号車のみんなが喜んでくれたのがうれしかったよね。
ユーキ：いろんな方々が超特急を支えてくださったから、そこにつながったと思うので、みなさんの愛情に感謝です。
タカシ：個人的には、ひとりの歌い手としていろんなチャレンジができた年。特にカッコいい楽曲を追求した年で今も探り続けている感じです。
ユーキ：僕は、後輩のONE LOVE ONE HEARTの振り付けをさせていただいたり、個人としても新しいチャレンジができた年でしたね。ただ、プライベートでは失くし物が多すぎて、AirPodsとスマホと大事な帽子を失くしたり、いいこともあればダメなこともある、それが人生だなって。『生きること』を感じた一年でした（笑）
■書籍情報
2025.12.22 ON SALE
『JUNON』2月号
