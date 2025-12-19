草磲剛、2025年は「100点を超えて、120点かな（笑）」M!LK＆超特急も『JUNON』に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『JUNON』2026年2月号が12月22日に発売。本誌より、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）、M!LK、超特急のインタビューの一部が公開された。

2025年もほぼ休みなく駆け抜けた草なぎ剛が、2025年を振り返る。

◎草なぎ剛インタビュー ※一部抜粋

ただ反応するだけじゃなく、自分軸で考えられた一年

2025年の自分に点数をつけるとしたら100点を超えて、120点かな（笑）。自分で言ってて本当かよ！ って感じだけど（笑）。自分史上一番の点数をあげちゃった。それはやっぱ、人との接し方や向き合い方、コミュニケーションが素晴らしかったと思うし、とても輝いてたね。今までもやってたつもりだけど、相手に真心や敬意を持って接しようと思って、それをよりいっそうアップデートしていくというか。失敗を恐れず、反省もしつつ、他人がどうしてるとかじゃなく、人と向き合ったときに、ただ単に反応するだけじゃなく、俺はこう思ってるな、こうしたらいいかなとかちゃんと自分軸で細かく考えて人と接してたから120点（笑）。相手がどう思ってるかはわからないけどね（笑）。でも自分としては毎日、周りに楽しい空気を送ることができたんじゃないかなと思う。やっぱりいつもポジティブな自分でありたいし、ポジティブな現場にしたいし、殺伐とした空気のなかでストイックにやるのが果たしていいのかなとか思ってさ。もちろん集中してピシッとやるとこはやるわけで。嫌な空気だったり根性でやるみたいなネガティブな感じが、あんまり好きじゃないなと思うならどうしたらいいかなと思って、楽しい空気作りみたいなことを意識してたから、120点！（笑）

■M!LK塩崎太智＆吉田仁人

「ふたりって珍しくない？」と言いながら、実は事務所入所日が同じ、同期コンビの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）と吉田仁人が登場。M!LKの2025年は「イイじゃん」が大バズリして、紅白初出場も決定。怒涛の日々を振り返りつつ、子どもの頃のお正月の思い出に花を咲かせた、“ほっこり時間”をお届け。