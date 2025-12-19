　19日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6388枚だった。うちプットの出来高が3816枚と、コールの2572枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の399枚（18円安52円）。コールの出来高トップは5万2000円の306枚（10円高186円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　26　　　 0　　　 1　　62000　
　　42　　　 0　　　 2　　60000　
　　 5　　　 0　　　 2　　59500　
　　 5　　　+1　　　 3　　59000　
　　 3　　　 0　　　 3　　58500　
　　20　　　 0　　　 4　　58000　
　　 2　　　 0　　　 5　　57500　
　 146　　　-1　　　 6　　57000　
　　15　　　-1　　　 7　　56500　
　 137　　　-1　　　10　　56000　
　　58　　　-2　　　14　　55500　
　 177　　　-5　　　16　　55000　
　 114　　　-5　　　24　　54500　
　　 4　　　+2　　　34　　54375　
　　14　　　+1　　　32　　54250　
　 261　　　-6　　　34　　54000　
　　 5　　　+2　　　47　　53875　
　　32　　　-4　　　46　　53750　
　　10　　　+5　　　56　　53625　
　　66　　　-1　　　57　　53500　
　　 2　　　+7　　　69　　53375　
　　20　　　-2　　　69　　53250　
　　14　　　+8　　　81　　53125　
　 229　　　-4　　　80　　53000　
　　 3　　　+5　　　97　　52875　
　　27　　 +10　　 109　　52750　
　　 9　　　+8　　 118　　52625　
　 152　　　-3　　 117　　52500　
　　 6　　 +21　　 147　　52375　
　　46　　 +27　　 163　　52250　
　　21　　 +24　　 181　　52125　
　 306　　 +10　　 186　　52000　
　　 2　　 +23　　 210　　51875　
　　31　　 +21　　 224　　51750　
　　12　　 +33　　 256　　51625　
　 120　　 +25　　 267　　51500　
　　 2　　 +42　　 310　　51375　
　　19　　 +41　　 335　　51250　
　 165　　 +30　　 390　　51000　　1845 　　 -40　　　 4　
　　 2　　 +60　　 455　　50875　　1760 　　　　　　　 1　
　　25　　 +70　　 490　　50750　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1685 　　　　　　　 6　
　 102　　+110　　 590　　50500　
　　 1　　 +85　　 610　　50375　
　　 1　　 +55　　 625　　50250　
　　 1　　 +60　　 680　　50125　
　　58　　+135　　 795　　50000　　1190 　　-565　　　 4　
　　 1　　 +80　　 800　　49875　
　　10　　 +95　　 870　　49750　
　　 1　　+145　　 995　　49625　　 980 　　　　　　　 1　
　　13　　+150　　1040　　49500　　 980 　　-375　　　59　
　　 2　　　　　　1130　　49375　　 890 　　-110　　　18　
　　 3　　+225　　1205　　49250　　 945 　　-330　　　39　
　　 2　　+300　　1355　　49125　　 805 　　　　　　　 3　
　　22　　+230　　1365　　49000　　 840 　　-260　　 188　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 720 　　-295　　　11　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 675 　　-160　　　16　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 685 　　-265　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 620 　　-270　　 110　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 565 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 550 　　-335　　　21　