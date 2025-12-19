日経225オプション1月限（19日日中） 4万円プットが出来高最多399枚
19日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6388枚だった。うちプットの出来高が3816枚と、コールの2572枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の399枚（18円安52円）。コールの出来高トップは5万2000円の306枚（10円高186円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 0 1 62000
42 0 2 60000
5 0 2 59500
5 +1 3 59000
3 0 3 58500
20 0 4 58000
2 0 5 57500
146 -1 6 57000
15 -1 7 56500
137 -1 10 56000
58 -2 14 55500
177 -5 16 55000
114 -5 24 54500
4 +2 34 54375
14 +1 32 54250
261 -6 34 54000
5 +2 47 53875
32 -4 46 53750
10 +5 56 53625
66 -1 57 53500
2 +7 69 53375
20 -2 69 53250
14 +8 81 53125
229 -4 80 53000
3 +5 97 52875
27 +10 109 52750
9 +8 118 52625
152 -3 117 52500
6 +21 147 52375
46 +27 163 52250
21 +24 181 52125
306 +10 186 52000
2 +23 210 51875
31 +21 224 51750
12 +33 256 51625
120 +25 267 51500
2 +42 310 51375
19 +41 335 51250
165 +30 390 51000 1845 -40 4
2 +60 455 50875 1760 1
25 +70 490 50750
50625 1685 6
102 +110 590 50500
1 +85 610 50375
1 +55 625 50250
1 +60 680 50125
58 +135 795 50000 1190 -565 4
1 +80 800 49875
10 +95 870 49750
1 +145 995 49625 980 1
13 +150 1040 49500 980 -375 59
2 1130 49375 890 -110 18
3 +225 1205 49250 945 -330 39
2 +300 1355 49125 805 3
22 +230 1365 49000 840 -260 188
48875 720 -295 11
48750 675 -160 16
48625 685 -265 12
48500 620 -270 110
48375 565 30
48250 550 -335 21
