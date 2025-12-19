日経225オプション2月限（19日日中） 3万7000円プットが出来高最多104枚
19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1157枚だった。うちプットの出来高が776枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の104枚（46円安113円）。コールの出来高トップは5万5000円の100枚（26円高192円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +1 8 63000
9 -1 9 62000
22 +1 14 61000
85 +1 20 60000
7 +4 32 59000
5 +5 48 58000
42 +1 72 57000
3 +18 98 56500
17 +11 119 56000
11 +23 152 55500
1 152 55250
100 +26 192 55000
21 +19 228 54500
5 +44 300 54000
4 420 53250
2 +50 465 53000
2 555 52625
1 -105 570 52500
4 +125 715 52000
1 725 51875
51500 2865 2
4 +130 1015 51000
1 1145 50625
3 +115 1200 50500
24 1320 50375
50000 1885 -405 3
1 +230 1730 49500 1650 10
49000 1480 -300 10
48875 1465 1
48750 1425 1
48625 1300 5
48500 1320 -275 18
48375 1280 -235 1
48000 1085 15
47750 1050 -205 3
47625 975 3
5 +225 2980 47500 980 -230 14
47250 960 -155 14
47000 900 -150 5
46875 840 1
46750 850 -165 1
46250 770 1
46000 630 -190 7
45250 575 -105 1
45000 505 -140 13
44750 495 -110 16
44250 430 -110 2
44000 385 -125 5
43750 390 -95 1
43000 345 -110 1
42500 325 -45 1
42000 265 -130 15
