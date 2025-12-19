　19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1157枚だった。うちプットの出来高が776枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の104枚（46円安113円）。コールの出来高トップは5万5000円の100枚（26円高192円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　+1　　　 8　　63000　
　　 9　　　-1　　　 9　　62000　
　　22　　　+1　　　14　　61000　
　　85　　　+1　　　20　　60000　
　　 7　　　+4　　　32　　59000　
　　 5　　　+5　　　48　　58000　
　　42　　　+1　　　72　　57000　
　　 3　　 +18　　　98　　56500　
　　17　　 +11　　 119　　56000　
　　11　　 +23　　 152　　55500　
　　 1　　　　　　 152　　55250　
　 100　　 +26　　 192　　55000　
　　21　　 +19　　 228　　54500　
　　 5　　 +44　　 300　　54000　
　　 4　　　　　　 420　　53250　
　　 2　　 +50　　 465　　53000　
　　 2　　　　　　 555　　52625　
　　 1　　-105　　 570　　52500　
　　 4　　+125　　 715　　52000　
　　 1　　　　　　 725　　51875　
　　　　　　　　　　　　　51500　　2865 　　　　　　　 2　
　　 4　　+130　　1015　　51000　
　　 1　　　　　　1145　　50625　
　　 3　　+115　　1200　　50500　
　　24　　　　　　1320　　50375　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1885 　　-405　　　 3　
　　 1　　+230　　1730　　49500　　1650 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1480 　　-300　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1465 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1425 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1300 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1320 　　-275　　　18　
　　　　　　　　　　　　　48375　　1280 　　-235　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1085 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1050 　　-205　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 975 　　　　　　　 3　
　　 5　　+225　　2980　　47500　　 980 　　-230　　　14　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 960 　　-155　　　14　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 900 　　-150　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 840 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 850 　　-165　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 770 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 630 　　-190　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 575 　　-105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 505 　　-140　　　13　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 495 　　-110　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 430 　　-110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 385 　　-125　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 390 　　 -95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 345 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 325 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 265 　　-130　　　15　