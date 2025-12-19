　19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は50枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは6万1000円の3枚（7円高44円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは4万3000円の18枚（80円安550円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　11　　67000　
　　 1　　　　　　　32　　62000　
　　 3　　　+7　　　44　　61000　
　　 1　　　-2　　 170　　57000　
　　　　　　　　　　　　　49625　　2130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　2005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1955 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1845 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　1045 　　-230　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 795 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 580 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 550 　　 -80　　　18　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 525 　　 -80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 297 　　 -78　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 144 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　67 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　19 　　　-4　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 5 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　 0　　　 2　


株探ニュース