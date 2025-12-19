日経225オプション3月限（19日日中） 6万1000円コール44円
19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は50枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは6万1000円の3枚（7円高44円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは4万3000円の18枚（80円安550円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 11 67000
1 32 62000
3 +7 44 61000
1 -2 170 57000
49625 2130 1
49500 2005 1
49375 1955 1
49125 1845 1
46500 1045 -230 1
44750 795 1
43250 580 2
43000 550 -80 18
42750 525 -80 1
40000 297 -78 4
35000 144 -40 1
29000 67 2
20000 19 -4 5
12000 5 -3 3
10000 5 0 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 11 67000
1 32 62000
3 +7 44 61000
1 -2 170 57000
49625 2130 1
49500 2005 1
49375 1955 1
49125 1845 1
46500 1045 -230 1
44750 795 1
43250 580 2
43000 550 -80 18
42750 525 -80 1
40000 297 -78 4
35000 144 -40 1
29000 67 2
20000 19 -4 5
12000 5 -3 3
10000 5 0 2
株探ニュース